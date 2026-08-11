Выходец из Беларуси написал самую продаваемую песню 20 века 11 11.08.2026, 21:09

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Ирвинг Берлин

Фото: britannica.com

Необычная история Ирвинга Берлина.

Ирвинг Берлин прожил 101 год, прославился эстрадными песнями, а также создал «Боже, благослови Америку», которую нарекли неофициальным гимном США, пишет «Салiдарнасць».

«У меня нет чековых книжек, нет банков. И все же я хотел бы выразить свою благодарность — у меня есть солнце утром и луна ночью», — говорил Ирвинг Берлин (урожденный Израиль Бейлин), автор множества хитов, включая White Christmas.

Изя был младшим из восьмерых детей в семье синагогального кантора Моисея Бейлина и Леи Липкиной из Толочина. На Витебщине родились их старшие дети, а Ирвинг появился на свет то ли там же, то ли в Могилеве (хотя существует еще экзотическая версия насчет Тюмени, но непонятно, с чего вдруг его мама могла там оказаться).

«Жизнь на 10% состоит из того, что вы делаете, и на 90% из того, как вы ее воспринимаете», — говорил гений, в юности успевший поработать посыльным в магазине, разносчиком газет и официантом в музыкальном кафе.

Именно там по просьбе владельца, в 16 лет, написал свой первый хит «Мэри из солнечной Италии». Заработав дополнительные 37 центов.

«Талант — это только отправная точка. А самое трудное в успехе то, что ты должен продолжать быть успешным», — Ирвинг написал порядка 20 мюзиклов и 900 песен.

За «Боже, благослови Америку» президент Эйзенхауэр наградил Берлина «Золотой медалью Конгресса». А президент Форд вручил композитору высшую награду Конгресса гражданским лицам — «Медаль Свободы».

«Музыка меняет мышление, влияет на каждого, знают они об этом или нет. Музыка не знает границ. Потому что песня заканчивается, но мелодия остается», — Ирвинг и говорить умел красиво.

Официальное видео White Christmas посвящается «мужчинам и женщинам вооруженных сил по всему миру, которые отдают свои жизни за свой народ». Композиция впервые прозвучала в исполнении Бинга Кросби на радио NBC на Рождество 1941 года. White Christmas вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая песня XX века.

Ирвинг Берлин умер во сне в 1989-м. Экс-президент Рональд Рейган прислал соболезнование, а действующий тогда президент Джордж Буш-старший возглавил траурную колонну, певшую «God bless America». И выступил с речью, назвав выходца из Могилева «легендарным человеком, чьи слова и музыка будут помогать пониманию истории нашего народа».

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