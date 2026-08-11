Белорусский студент проучил соседа по комнате, поддерживающего Россию

Белорусский студент проучил соседа по комнате, поддерживающего Россию12
- 11.08.2026, 22:29
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Видео стало вирусным.
Белорусский студент американского университета Глеб Вашкевич преподал урок своему соседу по комнате, поддерживающему российского диктатора Владимира Путина — он обклеил дверь десятками наклеек в поддержку суверенитета Украины. Видео с результатом набрало более 40 тысяч лайков.
Об этом Вашкевич рассказал в посте в Instagram. В ответ пророссийски настроенный сосед пожаловался администрации общежития и кампуса, а заодно обвинил белорусского студента в расизме — только за то, что тот открыто выступил против его взглядов.
По словам Вашкевича, жалоба соседа ни к чему не привела: не оправдавшегося ложного доносчика заставили переселиться в другое общежитие.
В комментариях, как заметил «Обозреватель», пользователи сети активно поддержали белорусского студента. При этом многие удивлялись, почему учебное заведение до сих пор не отчислило соседа за поддержку страны-агрессора.