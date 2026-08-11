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Белорусский студент проучил соседа по комнате, поддерживающего Россию

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  • 11.08.2026, 22:29
  • 22,492
Белорусский студент проучил соседа по комнате, поддерживающего Россию
Глеб Вашкевич
Фото из личного архива

Видео стало вирусным.

Белорусский студент американского университета Глеб Вашкевич преподал урок своему соседу по комнате, поддерживающему российского диктатора Владимира Путина — он обклеил дверь десятками наклеек в поддержку суверенитета Украины. Видео с результатом набрало более 40 тысяч лайков.

Об этом Вашкевич рассказал в посте в Instagram. В ответ пророссийски настроенный сосед пожаловался администрации общежития и кампуса, а заодно обвинил белорусского студента в расизме — только за то, что тот открыто выступил против его взглядов.

По словам Вашкевича, жалоба соседа ни к чему не привела: не оправдавшегося ложного доносчика заставили переселиться в другое общежитие.

В комментариях, как заметил «Обозреватель», пользователи сети активно поддержали белорусского студента. При этом многие удивлялись, почему учебное заведение до сих пор не отчислило соседа за поддержку страны-агрессора.

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