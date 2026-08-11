Белорусский студент проучил соседа по комнате, поддерживающего Россию 12 11.08.2026, 22:29

22,492

Глеб Вашкевич

Фото из личного архива

Видео стало вирусным.

Белорусский студент американского университета Глеб Вашкевич преподал урок своему соседу по комнате, поддерживающему российского диктатора Владимира Путина — он обклеил дверь десятками наклеек в поддержку суверенитета Украины. Видео с результатом набрало более 40 тысяч лайков.

Об этом Вашкевич рассказал в посте в Instagram. В ответ пророссийски настроенный сосед пожаловался администрации общежития и кампуса, а заодно обвинил белорусского студента в расизме — только за то, что тот открыто выступил против его взглядов.

По словам Вашкевича, жалоба соседа ни к чему не привела: не оправдавшегося ложного доносчика заставили переселиться в другое общежитие.

В комментариях, как заметил «Обозреватель», пользователи сети активно поддержали белорусского студента. При этом многие удивлялись, почему учебное заведение до сих пор не отчислило соседа за поддержку страны-агрессора.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com