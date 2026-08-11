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«МТС, за что я плачу?»

11
  • 11.08.2026, 22:13
  • 5,932
«МТС, за что я плачу?»

На телефоне не открывается даже приложение мобильного оператора.

Минчанка nasti_levchuk подключила безлимитный интернет без ограничения скорости, но что-то пошло не так.

«Кто-то, вообще, в курсе, что происходит с мобильным интернетом от МТС? – спрашивает она в Threads. - Подключила безлимитный тариф, к нему же дополнительно подключила опцию, чтобы мой безлимит оставался безлимитом без ограничения скоростей, так как мне постоянно нужен быстрый интернет.

В итоге уже неделю в Минске у меня две черточки 3G и не открывается ничего, даже приложение того же самого МТС.

МТС, за что я плачу?»

«Настройки телефона не менялись, но в одной точке (дома и рядом с домом, недалеко от площади Победы) интернет часто переходит на 1-2 деления 3G, при котором он присутствует только теоретически, - уточнила она в ответ на один из комментариев. - Понимаю, что где-то связь лучше, где-то хуже (хотя, честно говоря, покрытие в Минске уже давно должно быть полным и стабильным), но в рамках одной локации замечаю существенное снижение скорости интернета».

Представители компании посоветовали оставить заявку на сайте и пообещали «сделать все возможное, чтобы интернет радовал».

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