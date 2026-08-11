На дорогах Беларуси устанавливают «техасские ворота» 8 11.08.2026, 15:22

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Как реагировать водителям?

В Беларуси на дорогах появятся «техасские ворота». Для чего они нужны, начальник отраслевой дорожной лаборатории Белорусского дорожного научно-исследовательского института «БелдорНИИ» Сергей Кабак рассказал БелТА.

Специалист пояснил, что на трассе М6 внедрят новую систему защиты от животных, подобная впервые была реализована ранее на трассе М10. Проект представляет собой обустроенный наземный переход для диких животных с информированием водителей.

- Водителей предупреждают о приближении зверя к проезжей части, - пояснил Кабак.

Так, если животное вблизи дороги, то срабатывает датчик движения и передает сигнал на дорожный знак, который начинает светиться. Еще на подходах к переходу устроены шумовые полосы из крупного щебня, которые создают дискомфорт копытам животных, чтобы им не хотелось перескакивать через эту поверхность.

Также на участке установлено освещение, выполняющее две функции: подсвечивает местность и отпугивает животных от входа в освещенное пространство. В Беларуси конструкцию эксплуатируют уже около двух лет, постоянно дорабатывая.

- Предполагается, что в ближайшее время этот опыт масштабируется на всю страну, - отметил эксперт.

Аналогичную инфраструктуру создают и на трассе М-6, Минск - Гродно, в Воложинском районе. Кроме того, на участке М-6 хотят сделать так называемые техасские ворота (по-другому «канадский скотопрогон»). Используется специальная пластина, создающая дискомфорт для животного, чтобы оно развернулось и пошло обратно. Еще концы сеток оборудуют специальными односторонними клапанами, предотвращающими ситуации, когда животное, доходит до конца ограждения и выходит на дорогу.

- Клапан дает возможность зверю уйти в лес, но не зайти оттуда на трассу, - указал специалист.

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