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Smart возвращает легендарный городской электромобиль

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  • 11.08.2026, 15:47
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Smart возвращает легендарный городской электромобиль

Новая модель получила запас хода около 300 километров.

Новый компактный электромобиль Smart #2 должен был впервые предстать перед публикой на премьере в Париже, однако СМИ раскрыли его характеристики раньше времени. Стали известны серийный дизайн, размеры и параметры силовой установки модели, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Smart #2 станет двухместным городским электромобилем, созданным на специальной электрической платформе. По габаритам он заметно ближе к легендарному Smart ForTwo, чем к нынешним моделям #1 и #3. Длина машины составляет около 2,75 метра, ширина — 1,67 метра, а высота — 1,55 метра.

Под полом разместится аккумулятор емкостью 35,7 кВт·ч с ячейками CATL. Электромотор производства InfiMotion развивает 60 кВт, а максимальная скорость достигает 140 км/ч. Заявленный запас хода по циклу WLTP составляет около 300 км.

«Это настоящий компактный электромобиль для плотной городской среды», — отмечают авторы публикации.

Внешность серийной версии сохраняет ключевые черты классического ForTwo: короткие свесы, высокий кузов и контрастную защитную ячейку tridion. При этом дизайн получил более современные аэродинамические решения.

Производство Smart #2 наладят в Китае, откуда автомобиль будут экспортировать в Европу и другие регионы. Ожидается, что европейская цена стартует ниже $24 700. Однако дополнительные тарифы ЕС на китайские электромобили могут сделать модель дороже.

«Именно сочетание небольших размеров, нормальной скорости и доступной цены делает #2 особенно интересным», — считают авторы.

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