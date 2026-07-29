«Путинская система начинает пожирать своих» 1 29.07.2026, 15:18

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Виктор Ягун

Генерал СБУ рассказал о финансовых проблемах «кошельков Кремля».

У ближайшего окружения Путина начались серьезные финансовые проблемы. Компании братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко, которых называют «кошельками Кремля», предположительно, уже не могут обслуживать свои долги и оказались на грани масштабного банкротства.

Действительно ли у российских олигархов начались серьезные проблемы и почему? Об этом сайт Charter97.org поговорил с генерал-майором СБУ в запасе Виктором Ягуном:

— Проблемы у крупного российского бизнеса действительно нарастают. Однако здесь важно отделять подтвержденные тенденции от информации, которая пока остается на уровне инсайдов.

Сообщения о том, что компании братьев Ротенбергов и Геннадия Тимченко якобы перестали обслуживать свои долги и оказались на грани банкротства, первоначально появились со ссылкой на анонимные источники российского ресурса «ВЧК-ОГПУ». Независимого подтверждения этой информации, официальных заявлений банков или судебных процедур банкротства пока нет. Поэтому говорить, что эти бизнес-империи уже фактически обанкротились, преждевременно.

Однако сама возможность серьезных финансовых проблем вполне реальна. Банк России официально признает рост рисков, связанных с чрезмерной закредитованностью крупнейших компаний, и усиливает требования к банкам, которые продолжают их кредитовать. Это означает, что даже российский регулятор считает кредитование наиболее закредитованных корпораций потенциально опасным для банковской системы.

Причины очевидны: высокая стоимость кредитов, сокращение гражданских бюджетных расходов, санкции, технологические ограничения, падение рентабельности и постоянное перераспределение государственных ресурсов в пользу войны. Компании, которые годами жили за счет государственных подрядов, теперь сталкиваются с тем, что государство либо задерживает оплату, либо требует от них финансировать все новые военные и инфраструктурные проекты.

Иными словами, путинская система начинает постепенно пожирать даже тех, кто десятилетиями был ее главным финансовым бенефициаром.

— Чем банкротство маркетплейса Wildberries и компаний «кошельков Путина» грозит экономике России?

— Финансовые сложности вокруг Wildberries действительно существуют. После повреждения нескольких складов российские власти начали обсуждать возможные меры государственной поддержки компании и связанных с ней предпринимателей. В отчетности Wildberries фигурируют сотни миллиардов рублей обязательств, хотя сама компания утверждает, что ее долговая нагрузка остается приемлемой. Таким образом, наличие крупного долга еще не означает автоматического банкротства.

Но если крупный маркетплейс действительно станет неплатежеспособным, последствия будут серьезными. Пострадают сотни тысяч продавцов, владельцы пунктов выдачи, логистические компании, банки и поставщики. Возникнут цепочки неплатежей, сократятся налоговые поступления, а государству придется спасать компанию за счет кредитов государственных банков, налоговых льгот или бюджетных субсидий.

Это необязательно приведет к мгновенному краху всей банковской системы России, но может создать крупный очаг финансовой нестабильности и переложить частные убытки на государство и российских налогоплательщиков.

Подобная ситуация возможна и со структурами Ротенбергов или Тимченко. Их компании участвуют в крупных государственных и инфраструктурных проектах, поэтому Кремль, скорее всего, будет стремиться не допустить их неконтролируемого банкротства. Наиболее вероятны реструктуризация долгов, новые государственные гарантии, передача части активов государственным банкам или фактическая национализация проблемных предприятий.

— Как российские олигархи будут действовать дальше, если Путин продолжит забирать их деньги и активы ради войны?

— Большинство российских олигархов не станет открыто сопротивляться. Они будут пытаться договориться с Кремлем, получить новые государственные контракты, льготные кредиты и гарантии, а также доказать свою полезность для военной экономики.

Одновременно они будут спасать то, что еще можно спасти: переписывать собственность на родственников и доверенных лиц, выводить капитал через третьи страны, создавать резервные структуры за пределами России и готовить личные планы эвакуации.

Часть крупного бизнеса попытается еще глубже встроиться в военно-промышленный комплекс. В нынешней российской системе самый надежный способ сохранить активы — стать необходимым режиму. Поэтому олигархи будут демонстрировать лояльность, финансировать государственные проекты и одновременно пытаться защитить хотя бы часть своего имущества.

Однако у этой стратегии есть предел. Чем дольше продолжается война, тем меньше ресурсов остается для распределения между приближенными к Путину группами. Внутри элиты неизбежно будет усиливаться борьба за государственные деньги, контракты и контроль над активами.

— Могут ли российские олигархи открыто выступить против Путина или попытаться отстранить его от власти?

— Самостоятельно — практически нет. Российские олигархи давно перестали быть независимой политической силой. Сегодня не они контролируют государство, а государство, спецслужбы и силовые структуры контролируют их собственность, свободу и личную безопасность.

Открытый конфликт с Путиным почти неизбежно означает потерю бизнеса, уголовное преследование, эмиграцию или физическую угрозу. Поэтому публичного бунта олигархов ожидать не стоит.

Ситуация может измениться только в случае глубокого раскола внутри силового и политического руководства России — например, после тяжелого военного поражения, масштабного бюджетного кризиса или очевидной утраты Путиным контроля над аппаратом власти.

Тогда отдельные бизнесмены могут профинансировать одну из противоборствующих кремлевских группировок, предоставить ей свои связи, информационные ресурсы или зарубежную поддержку. Но инициаторами возможного отстранения Путина будут не олигархи. Ими могут стать представители спецслужб, армии, высшей бюрократии или окружения самого диктатора.

Российский крупный бизнес способен присоединиться к дворцовому перевороту, когда станет понятно, что Путин уже проигрывает. Но первым против него он не выступит.

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