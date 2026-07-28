«Каскадный обвал»: удары по Wildberries могут добить финансовую систему России 2 28.07.2026, 15:03

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Для банков это станет настоящей катастрофой.

После серии ударов украинских дронов по логистическим центрам Wildberries в России заговорили о возможном крахе крупнейшего маркетплейса. Российский олигарх Олег Дерипаска предупредил, что банкротство компании с многомиллиардными долгами может ударить по всей финансовой системе РФ.

К каким реальным последствиям для российской экономики может привести крах такого гиганта, как Wildberries? Насколько серьезно это ударит по доходам Кремля и способности Путина продолжать войну против Украины?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с украинским политтехнологом, управляющим партнером «Национальной антикризисной группы» Тарасом Загородним:

— Давайте откроем отчетность Wildberries. Там все написано. Задолженность компании составляет 1,4 триллиона российских рублей. Это долги.

В частности, речь идет о 500 миллиардах рублей в банке ВТБ. Если эти 500 миллиардов станут проблемным долгом, то в балансе банка образуется огромная дыра. Закрыть ее можно будет только за счет печатания денег. А печатание денег означает дополнительную инфляцию. По приблизительным оценкам, на площадке Wildberries работают от трех до четырех миллионов человек, в том числе предпринимателей. Считайте, что если удары продолжатся, они могут прекратить свою работу. При этом многие из этих людей набрали большое количество кредитов.

Следующая проблема связана с логистикой. Wildberries является достаточно централизованной компанией. По разным оценкам, ее оборот составляет 15 триллионов рублей. Это фактически 2% ВВП России и треть российского бюджета. Последствия будут огромными. В первую очередь это станет ударом по банковской системе. Даже российские власти признают, что доля проблемных кредитов составляет 10%. Думаю, что в реальности она уже приближается к 20%.

Wildberries может стать тем камешком, который запустит банкротство всей банковской системы. На балансах банков находится большое количество кредитов, выданных под недвижимость и ипотеку. Сейчас рынок недвижимости везде просел как по ценам, так и по объемам продаж. Девелоперы не могут обслуживать свои кредиты. Когда не работают нефтеперерабатывающие заводы, они тоже не обслуживают кредиты и другие обязательства. Это создает дополнительные проблемы для банковской системы. Бизнес не работает, людей сокращают, возникают и другие последствия.

Все это может дать старт каскадному обвалу банковской системы, которую правительство РФ будет вынуждено спасать за счет печатания денег, чтобы закрывать дыры в банковских балансах. Печатание необеспеченных денег означает начало гиперинфляции. Они и сейчас активно печатают деньги. Российское правительство заявляет об инфляции на уровне 6%, но в реальности она уже приближается к 20%. Если власти продолжат заливать экономику деньгами, то через три месяца Россия может выйти на показатели, которые уже называются гиперинфляцией. А это будет означать разрушение всей финансовой системы страны.

Если говорить о банке ВТБ, то у него есть еще один пакет, связанный с другим маркетплейсом, на сумму около 300 миллиардов рублей. АФК «Система» заложила пакет акций Ozon под получение кредита. При этом акции Ozon просели на фондовом рынке как минимум на 12%.

Что это означает? В финансовом мире это называется маржин-коллом. Когда акции передают банку в качестве залога, в договоре всегда указывается, при каком падении их стоимости банк потребует предоставить дополнительный залог или погасить кредит. Этот кредит также может быть признан проблемным.

Это станет дополнительным ударом по банку ВТБ. Я только вчера читал, что там уже начались ограничения на выдачу наличных, денежные переводы и так далее. А ведь ВТБ является системным банком РФ.

Все это в совокупности создает очень большие проблемы для российской экономики. Когда на площадке работают три миллиона предпринимателей и никто не знает, кто из них может обанкротиться, это бьет по платежам. Ты уже не понимаешь, стоит ли отправлять этому человеку деньги и получишь ли ты взамен товар или услугу. Внутри российской экономики начинает расти кризис неплатежей, потому что теряется доверие к экономической среде. Это еще один дополнительный удар. Wildberries может стать спусковым крючком для дальнейшей хаотизации российской экономики, хотя она хаотизируется уже сейчас.

Украина фактически повредила по меньшей мере большинство нефтеперерабатывающих заводов на территории России. Параллельно она отрезает Россию от Азовского и Черного морей. Суда только начали снова заходить в нефтегавань «Шесхарис» в Новороссийске, через которую экспортируется нефть.

Азовское море перекрыто. Что это означает? Это означает, что перекрыт Волго-Донской судоходный канал, по которому шел экспорт различных товаров, в том числе нефти из Татарстана и Башкортостана по Волге.Это минус зерно, минус экспорт аммиака и аммиачной селитры через порт Тамань. Выбит и фидерный флот, в том числе суда класса «река-море». Там около двухсот таких судов. Украина выбивает еще один большой кластер экономической активности России. Для Краснодарского края это один из наиболее значимых кластеров. Все происходящее необходимо рассматривать в совокупности.

Именно Wildberries может добить всю систему логистики, на которой держалась эта модель. Не сомневайтесь: компания уже мертва. Ее уже ликвидируют, хотя об этом пока не говорят.

За счет чего Wildberries была конкурентоспособной? В том числе за счет огромных складов, которые позволяли обрабатывать большие объемы грузов. Когда у тебя выбивают хотя бы 15%, а тем более 20% складов, ты теряешь конкурентоспособность по сравнению с тем же Ozon и другими площадками.

Люди начинают переводить свои грузы на другие маркетплейсы, перегружая их логистические системы. Считайте, что сама компания уже мертва. Я уверен, что из нее уже массово выводят деньги. Просто этого пока не видно и об этом еще не говорят.

Поэтому проблемы для России очень серьезные. В банках и без того накопилось много проблемных кредитов. Причем прятать их начали не вчера и не сегодня. Все началось еще в прошлом году, когда возникли проблемы с обслуживанием кредитов. У Центрального банка России появилась такая методика: не фиксировать просрочку. Кредит уже является проблемным, но официально таковым не признается. Его реструктуризируют. Заемщик не выплачивает тело кредита, а платит только проценты.

Если в РФ начнут признавать такие кредиты проблемными, банкам придется резервировать на их покрытие соответствующие суммы. Например, если пакет Wildberries на 500 миллиардов рублей признают проблемным, банку ВТБ придется срочно искать 500 миллиардов и замораживать их в качестве резервов для покрытия возможных убытков. Это гигантская проблема.

Все происходящее, конечно, затрагивает огромное количество россиян и предпринимателей. Люди теряют работу, продавцы и покупатели могут не получить свои деньги или товары. Это также удар по обеспечению российской армии. Через Wildberries продавалось много товаров двойного назначения. Были и другие направления, связанные с обеспечением армии РФ. Поэтому это действительно серьезная проблема.

— Какие еще крупные объекты российской экономики и логистики могут стать следующими целями Украины, чтобы еще сильнее ослабить возможности Кремля продолжать войну?

— Украина не прекращает удары. Не исключаю, что следующим может стать Ozon. Я понимаю, почему по нему пока нет ударов. Я посмотрел на структуру собственности и увидел, что там присутствует западный капитал. Поэтому его пока не трогают. Но думаю, что это лишь вопрос времени. Следующими целями могут стать Avito и «Яндекс Маркет». Есть еще «Пятёрочка», есть активы, принадлежащие «Альфа-Групп». То есть там, условно говоря, есть где разгуляться.

Но необходимо понимать, что если один крупный игрок резко уходит с рынка, начинается дезорганизация всего рынка. Быстро переналадить логистические связи невозможно. Не будем также забывать о проблемах с топливом. Когда нет дизельного топлива, сложно обеспечить нормальную работу того же Ozon и других существующих маркетплейсов. Получается та же самая схема.

У всех этих компаний есть кредиты. При остановке работы они не смогут их обслуживать. Оборот Wildberries составляет около 15 триллионов рублей в год, и все эти деньги проходят через банковскую систему.

Если люди прекращают покупать через маркетплейс и переходят на наличные расчеты, а одновременно начинают забирать деньги из российских банков, банковская система оказывается под тройным ударом, выдержать который практически невозможно.

Если безналичные расчеты Wildberries перестанут поступать в банковскую систему, для банков это станет настоящей катастрофой. Необходимо понимать, как все это работает в совокупности. Это живые деньги и миллионы людей, которые ежедневно покупают потребительские товары.

— Действительно, от остановки Wildberries пострадают миллионы покупателей и сотни тысяч продавцов и предпринимателей. Может ли такой удар вызвать серьезное социальное потрясение и заставить россиян наконец связать ухудшение собственной жизни с войной, которую развязал Путин?

— К бунтам это, конечно, не приведет. Но такая ситуация создает недовольство и формирует ощущение, что это война конкретно Путина.

В большей степени это удар по крупному российскому бизнесу и окружению Путина, которое понимает, что страна просто летит к катастрофе. Особенно если американцы примут законопроект Грэма — Блюменталя. Считайте, что в случае принятия он будет действовать практически навсегда. Когда речь идет о деньгах американцев, попробуйте затем отменить такой закон.

Многие американские санкции вводятся указами президента. В данном случае речь идет о решении Конгресса, которое будет крайне сложно отменить. Конечно, не буквально навсегда, но, думаю, в течение ближайших 50 лет его точно не отменят.

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