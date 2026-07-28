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Сибиряки прямо говорят, что хотят в состав Китая

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  • 28.07.2026, 11:28
  • 5,492
Сибиряки прямо говорят, что хотят в состав Китая

Видеофакт.

Жители российской Сибири прямым текстом просятся в состав Китая, заметил YouTube-канал «News Boom».

Жительница российского региона на камеру дала понять: столица её попросту не касается. От МКАД до её дома — шесть тысяч километров, и что творится в Москве, ей неинтересно.

«Нам зачем ваша Москва? Нам не нужна эта ваша Россия», — заявляет она.

По её словам, ей ближе азиатский вектор развития, а не европейский: «Мы по азиатскому пути развития хотим пойти, понимаете? Нам Китай интереснее. Нам зачем ваше славянофильство?» А россиянам с их Краснодарами и Чёрным морем, добавляет она, лучше разбираться самим — Сибири до этого дела нет.

Ранее в интервью сайту Charter97.org генерал-майор СБУ в запасе Виктор Ягун заявил, что Китай поглотит Россию без единого выстрела.

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