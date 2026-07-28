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Фиаско Лукашенко: Россия заваливает Беларусь молочкой

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  • 28.07.2026, 12:20
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Фиаско Лукашенко: Россия заваливает Беларусь молочкой

Поставки выросли на 25%.

За 5 месяцев 2026 года отгрузки российской молочной продукции на рынок Беларуси выросли к прошлому году на 25% и составили почти 40 млн долларов, пишет «Белорусы и рынок».

Такие данные приводит центр «Агроэкспорт». Основными позициями, обеспечившими такую динамику, стали мороженое (+49%), кисломолочные продукты (+42%) и молочная сыворотка (+36%).

Беларусь стала вторым по объемам импортером молочной продукции, пропустив вперед только Казахстан.

Рост поставок в эту страну приостановился (только +0,3% к прошлому году) и составил 92 млн долларов. Казахстан стал крупнейшим покупателем российских сыров и творога в стоимостном выражении, питьевого молока и сливок, кисломолочной продукции, сухого молока, мороженого.

Третий по значению импортный рынок для России – Узбекистан. Продажи здесь показали рост на 58%, до 27 млн долларов. В том числе поставки мороженого и сухого молока выросли более чем вдвое, молочной сыворотки – в 1,8 раза.

Всего в январе – мае 2026 года Россия отправила на зарубежные рынки молочной продукции на сумму более 245 млн долларов. По сравнению с показателем за аналогичный прошлогодний период объем экспорта увеличился на 19%. В физическом выражении отгрузки выросли на 14%, до свыше 104 тыс. тонн.

Более 28% экспортной выручки пришлось на сыры и творог, 23% – кисломолочные продукты, 15% – мороженое, 10% – молоко и сливки, 8% – сухое молоко, 8% – сухую молочную сыворотку. При этом все ключевые молочные категории демонстрировали позитивную динамику.

Стоит отметить, что именно Беларусь долгое время являлась чистым экспортером молочной продукции в Россию. Лукашенко считает производство молочки одним из ключевых своих проектов.

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