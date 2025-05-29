Лукашенко: Падеж скота достиг исторического максимума 29.05.2025, 13:20

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Диктатор признался, что его поручения игнорируют.

На совещании с руководством Совмина Лукашенко резко раскритиковал рост падежа скота, назвав это фактом, подрывающим всю систему АПК.

— Как можно допустить гибель маленьких этих деток — телят. Как это можно? Об этом мы отдельно поговорим. Я не хочу, чтобы этот важнейший вопрос сельского хозяйства был спрятан вот за перечнем тех вопросов, который мной обозначен, — сказал Лукашенко.

Предыдущий раз Лукашенко гневно высказывался о падеже скота в апреле этого года. Отметим, что диктатор говорит об этой проблеме из года в год, но ничего не меняется.

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