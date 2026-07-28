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ISW: Путин пытается переложить ответственность за войну в Украине

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  • 28.07.2026, 13:11
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ISW: Путин пытается переложить ответственность за войну в Украине

Диктатор выдал свои планы во время публичного выступления.

Российский диктатор Владимир Путин пытается милитаризировать российское общество и переложить ответственность за войну в Украине на депутатов Государственной думы и население.

Об этом говорится в отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) от 27 июля. Эксперты подчеркнули, что Путин выступил с речью 26 июля в День Военно-морского флота России, в которой он решительно подчеркнул важность национального единства России вокруг военных действий в Украине.

Путин заявил, что России необходимо «наполнить сознание» своего гражданского общества осознанием важности войны и сохранить это чувство национального единства даже после окончания войны.

Также диктатор провел встречу с депутатами Государственной Думы России 27 июля, в ходе которой он подчеркнул единство российского правительства в отношении военных усилий и заявил, что за последние пять лет Дума приняла в общей сложности почти 3000 законопроектов, причем две трети законопроектов были приняты при поддержке всех фракций в целях поддержки российских вооруженных сил, оборонных предприятий, общества и внутренней экономики в условиях войны.

«Путин отметил, что депутаты Думы коллективно приняли законы об интеграции незаконно оккупированных Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Путин, вероятно, подчеркнул роль депутатов Думы и рядовых граждан в военных усилиях России, пытаясь отвлечь внимание от личной ответственности за затянувшуюся дорогостоящую войну и представить их как тех, кто полностью поддерживает решения Путина в преддверии выборов в Госдуму в сентябре 2026 года», – считают аналитики.

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