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Стали известны последствия украинского удара по логистическому комплексу в Подмосковье

  • 28.07.2026, 13:29
  • 1,562
Стали известны последствия украинского удара по логистическому комплексу в Подмосковье

Комплекс поразили беспилотники FP-1.

По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по складскому комплексу логистического оператора «3PL» в Коледино.

Об этом сообщили в компании Fire Point.

Удар мог повлиять на логистические цепочки РФ

По оценкам, поражение таких объектов ослабляет экономический потенциал России, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям.

«Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям», - подчеркнули в компании.

Информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для работы комплекса пока нет. Российские власти также не комментировали поражение именно этого объекта.

Что известно о пораженном объекте?

Складской комплекс логистического оператора «3PL» в Коледино - это один из крупнейших логистических узлов Московской области, расположенный вблизи села Коледино (Подольский городской округ), примерно в 30–40 км к югу от Москвы. Он является частью крупного логистического кластера, обслуживающего электронную коммерцию и крупные торговые сети.

Что представляет собой комплекс:

это многофункциональный логистический центр класса А+ с современными складскими помещениями;

оператор 3PL (Third Party Logistics) предоставляет услуги по хранению, сортировке, комплектации и доставке товаров для сторонних компаний;

через комплекс проходят большие объемы грузов для маркетплейсов, производителей и дистрибьюторов.

По данным открытых источников, логистический кластер в Коледино используют или использовали:

маркетплейс Wildberries;

крупные ритейлеры;

дистрибьюторы бытовой техники;

компании FMCG (товары повседневного спроса);

транспортные операторы.

Само Коледино известно как место расположения одного из крупнейших логистических центров Wildberries в России.

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