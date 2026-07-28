Стали известны последствия украинского удара по логистическому комплексу в Подмосковье
- 28.07.2026, 13:29
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Комплекс поразили беспилотники FP-1.
По предварительным данным, украинские беспилотники FP-1 нанесли удар по складскому комплексу логистического оператора «3PL» в Коледино.
Об этом сообщили в компании Fire Point.
Удар мог повлиять на логистические цепочки РФ
По оценкам, поражение таких объектов ослабляет экономический потенциал России, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям.
«Подобные удары ослабляют экономический потенциал РФ, нарушая работу логистических цепочек и нанося ущерб крупным российским компаниям», - подчеркнули в компании.
Информации о масштабах повреждений или возможных последствиях для работы комплекса пока нет. Российские власти также не комментировали поражение именно этого объекта.
Что известно о пораженном объекте?
Складской комплекс логистического оператора «3PL» в Коледино - это один из крупнейших логистических узлов Московской области, расположенный вблизи села Коледино (Подольский городской округ), примерно в 30–40 км к югу от Москвы. Он является частью крупного логистического кластера, обслуживающего электронную коммерцию и крупные торговые сети.
Что представляет собой комплекс:
это многофункциональный логистический центр класса А+ с современными складскими помещениями;
оператор 3PL (Third Party Logistics) предоставляет услуги по хранению, сортировке, комплектации и доставке товаров для сторонних компаний;
через комплекс проходят большие объемы грузов для маркетплейсов, производителей и дистрибьюторов.
По данным открытых источников, логистический кластер в Коледино используют или использовали:
маркетплейс Wildberries;
крупные ритейлеры;
дистрибьюторы бытовой техники;
компании FMCG (товары повседневного спроса);
транспортные операторы.
Само Коледино известно как место расположения одного из крупнейших логистических центров Wildberries в России.