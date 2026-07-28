Turkish Airlines вернется в Минск?1
- 28.07.2026, 13:32
Первые рейсы могут начаться с 21 сентября.
На официальном сайте Turkish Airlines стали доступны билеты на рейсы по направлению Минск–Стамбул.
Официальных сообщений от перевозчика пока не было.
Согласно данных с сайта, первые рейсы могут начаться с 21 сентября. Вылет из Минска запланирован на 1:40, а продолжительность полета составляет 3 часа 40 минут.
В эконом-классе стоимость билета в одну сторону указывается в 379.
Turkish Airlines прекратила выполнение рейсов в Беларусь в феврале 2022 года.