закрыть
28 июля 2026, вторник, 14:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Turkish Airlines вернется в Минск?

1
  • 28.07.2026, 13:32
Turkish Airlines вернется в Минск?

Первые рейсы могут начаться с 21 сентября.

На официальном сайте Turkish Airlines стали доступны билеты на рейсы по направлению Минск–Стамбул.

Официальных сообщений от перевозчика пока не было.

Согласно данных с сайта, первые рейсы могут начаться с 21 сентября. Вылет из Минска запланирован на 1:40, а продолжительность полета составляет 3 часа 40 минут.

В эконом-классе стоимость билета в одну сторону указывается в 379.

Turkish Airlines прекратила выполнение рейсов в Беларусь в феврале 2022 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров