Тюменский НПЗ полностью остановил переработку нефти после атаки БПЛА 2 28.07.2026, 13:40

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Предприятие является крупнейшим независимым нефтезаводом в России.

Тюменский НПЗ полностью остановил переработку нефтяного сырья и выпуск нефтепродуктов ‌с 25 июля после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли (перевод — The Moscow Times).

По их словам, в результате удара на заводе, принадлежащем компании «РИ Инвест», загорелась установка ‌гидроочистки дизельного топлива производительностью 2,6 миллиона тонн в год, а также комбинированная установка производства высокооктановых автобензинов (КУПВБ). Как долго может продлиться ремонт на бензиновом производстве, собеседники Reuters не знают.

Способный перерабатывать 9 млн тонн нефти в год, Тюменский НПЗ является крупнейшим независимым нефтезаводом в России. Его бензиновый комплекс был построен по лицензии американской UOP и введен в работу в 2018 году.

Выпускающий в год около 500 тысяч тонн бензина и почти 3 млн тонн дизтоплива, Тюменский НПЗ стал шестым крупным нефтезаводом, остановившим выпуск из-за атак БПЛА с начала месяца. Ранее прекратили переработку НПЗ «Газпромнефтехим Салават» (14 июля), Сызранский НПЗ «Роснефти» (12 июля), Саратовский НПЗ (8 июля), Омский НПЗ (6 июля) и «Нижегороднефтеоргсинтез» «Лукойла» (2 июля).

По оценкам Enegy Intelligence, объемы нефтепереработки в России в июле падали до 3,58 млн баррелей в сутки, что может быть самым низким уровнем как минимум с 2002 года. Во второй половине месяца часть поврежденных НПЗ — мощностью 40 млн тонн — вернулись к продажам топлива. При этом крупные предприятия мощностью 45 млн тонн в год по-прежнему простаивают.

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