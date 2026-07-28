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«За 73 года такого не видела»

  • 28.07.2026, 14:38
«За 73 года такого не видела»

Что произошло во время непогоды в Вороновском районе, где ветер 20 м/с срывал крыши и валил деревья.

По Беларуси 27 июля прошел грозовой фронт. Больше всего досталось Гродненщине — самые сильные разрушения в Вороновском районе. О ликвидации последствий непогоды рассказал помощник президента — инспектор по Гродненской области Константин Бурак, передает БелТА.

Cамый сильный ущерб был нанесен сельскохозяйственным культурам. В некоторых мест град уничтожил урожай буквально на корню.

Непогода нанесла ущерб многим частным строениям в регионе, жителям продолжают оказывать необходимую помощь. К счастью, человеческих жертв нет.

Сельчане делятся, что с трудом пережили непогоду, а во время прохождения грозового фронта боялись подходить к окнам в доме — «все стеной просто стояло, стеной летело».

- Шифер сорвало, яблони поломало, елки, у соседей, вообще, без дома, без крова остались. У одного человека 20 листов шифера с крыши сорвало. Страшно и говорить. Сколько я живу, 73 года, но я такого не видела. Дай бог, чтобы больше не увидели, — рассказала жительница агрогородка Заболоть Галина Рулько.

Другая жительница агрогородка Заболоть, многодетная мама Ольга Актунович рассказала, что когда началась гроза, она была с мужем на работе, а дети — дома одни.

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