Дугин призвал мобилизовать москвичей с Патриарших прудов 5 28.07.2026, 15:30

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Александр Дугин

Ради «священной войны» с Западом.

Москвичей, которые наслаждаются жизнью на Патриарших прудах, придется мобилизовать и отправить на фронт, поскольку Россия ведет «священную народную войну» с Западом, которая может «закончиться концом человечества». Такое мнение высказал эксцентрический философ Александр Дугин, автор концепции «евразийства» и один из главных идеологов «русского мира».

Дугину, по его словам, «непонятно», почему во время войны «сохраняется иллюзия беззаботности». «Мол, ничего страшного, все в порядке, сейчас погуляем на Патриках, сделаем селфи, и все будет нормально», — пишет он.

«Мы ведем прямую, лоб в лоб, цивилизационную войну с Западом, которого до конца не знаем и во всей глубине не называем истинным врагом. Находиться в бою в таком полупроснувшемся состоянии смертельно опасно», — возмущается Дугин.

Он сравнивает «гуляющих на Патриках» с «тыловыми муровьями» и ссылается на некие эксперименты биологов, согласно которым такие муравьи «создают видимость бурной деятельности», но включаются в работу, если убрать из муравейника рабочих муравьев. «Тыловые муравьи <…> будут мобилизованы тогда, когда иссякнет основной ресурс», — пишет Дугин.

Фигурант санкционных списков США, Евросоюза и Канады, автор концепции «солнечного Путина», Дугин ранее призывал относиться к работникам силовых структур (МВД, ФСБ, Росгвардии) как к «посланцам Бога», утверждал, что за россиянами следят разработанные на Западе бытовые приборы, включая кофемолки и розетки, а после ударов ракетами «Орешник» по Украине призывал всех срочно «креститься» из-за скорого конца света.

В марте 2026 года Дугин, которого западные СМИ называли «наставником Путина», призывал усилить контроль государства за людьми, а самих людей — принять свои страдания как неизбежные. «Мы, русские, всегда страдали в истории. Такова наша судьба. Мы великий народ, и если с кем-то обошлись несправедливо, это лишь во смирение и в славу», — объяснял Дугин.

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