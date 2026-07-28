Путин показал слабость Telegram-канал «Сито Сократа»

28.07.2026, 15:47

ФОТО: GETTY IMAGES

Особенно острой остается ситуация в акваториях Черного и Азовского морей.

В день ВМФ Путин в очередной раз озвучил набор посылов давно известного антиукраинского нарратива, отражающего глубокий кризис кремлевской аргументации во всем, что касается агрессивной войны против Украины.

Ежегодный военно-морской парад 26 июля 2026 года вместо демонстрации мощи превратился в площадку для повторения заезженных тезисов, которыми Москва пытается оправдать затянувшуюся путинскую войну.

Выступление перед военнослужащими проиллюстрировало попытку переложить ответственность за развязывание боевых действий на Киев и его западных партнеров. Утверждение о том, что Москва не начинала войну, а лишь отвечает на внешние угрозы, полностью игнорирует события 2014 года и полномасштабное вторжение 2022 года.

Равным образом заявления о роли РФ как единственного гаранта целостности украинских территорий противоречат факту аннексии Крыма и частей 4 украинских областей, когда именно российское руководство растоптало Будапештский меморандум 1994 года.

Особенно острой остается ситуация в акваториях Черного и Азовского морей, где российская сторона совершает неправомерные действия с первого дня эскалации. Систематические блокировки гражданского судоходства, минирование международных морских путей, а также удары крылатыми ракетами с кораблей по мирным городам превратили регион в зону постоянного риска.

При этом факт регулярных потерь боевых кораблей ВМФ РФ под ударами украинских беспилотников продемонстрировал уязвимость флота, который вынужденно покидает базы в Крыму, уступая инициативу в море.

Попытки руководства перенаправить внимание общественности на подвиги участников «СВО» свидетельствуют о стремлении сформировать новую идеологическую основу для будущих поколений. Указание на то, что конфликт рано или поздно завершится, звучит как попытка успокоить население, страдающее от экономических последствий путинской войны.

Колоссальные ресурсы, направляемые из бюджета на продолжение боевых действий, изымаются из социальной сферы, а обоснование таких трат остаётся крайне туманным для граждан.

Заявления о полном провале попыток изоляции страны в сфере безопасности также диссонируют с реальностью, где РФ оказалась под санкционным давлением 10000 ограничений и лишилась доступа к современным технологиям.

Пассаж о превосходстве в Арктике и владении единственным в мире атомным ледокольным флотом выглядит попыткой сместить акцент с тяжелых потерь на южном театре военных действий на арктическую тему. Ссылки на международное право в арктическом регионе выглядят избирательно, так как в Черном море нормы международного права нарушаются ежедневно.

Подобная риторика показывает отсутствие новых смысловых ориентиров у руководства страны, которое вынуждено оперировать конструкциями 10-летней давности. Многолетняя агрессия привела к разрушению системы безопасности в Европе и деградации самого российского военно-морского потенциала, что не удается скрыть за пустыми речовками и здравицами.

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