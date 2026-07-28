Путин потерял свою магию 1 28.07.2026, 16:24

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Фото: Getty Images

Недовольство россиян только растет.

Путин сталкивается с одним из самых серьезных вызовов за последние годы — ростом внутреннего недовольства на фоне экономических проблем, топливного кризиса и усиления контроля над интернетом, пишет NBC News (перевод — сайт Charter97.org).

Согласно данным российского государственного социологического центра ВЦИОМ, рейтинг одобрения Путина в июле 2026 года снизился до 65,1%, что стало самым низким показателем после начала полномасштабного вторжения в Украину. Аналитики связывают падение не столько с военными событиями, сколько с ухудшением повседневных условий жизни.

Одним из главных раздражителей стали перебои с топливом. Украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям привели к снижению производства бензина и дефициту на заправках во многих регионах страны. Очереди за топливом стали заметным символом кризиса, который россияне ощущают непосредственно.

«Очередь за бензином отличается от других последствий войны — это обычное, повторяющееся неудобство, которое воспринимается как внутренняя цена войны, выбранной Россией», — пишут аналитики Центра стратегических и международных исследований (CSIS).

Именно экономические трудности все сильнее влияют на отношение населения к власти. По данным независимых исследований, число россиян, считающих свое финансовое положение ухудшившимся, заметно выросло за последние годы.

Одновременно Кремль усиливает контроль над информационным пространством. Власти ограничивают работу независимых источников информации и расширяют возможности блокировки интернета, объясняя это вопросами безопасности.

«Главная причина снижения поддержки — экономическая ситуация. Инфляция является проблемой номер один», — заявил глава независимого «Левада-центра» Денис Волков.

Несмотря на то что уровень поддержки Путина остается высоким по сравнению со многими мировыми лидерами, аналитики считают, что ситуация создает серьезную угрозу для образа президента как гаранта стабильности. Рост цен, перебои с базовыми услугами и усталость общества от последствий войны постепенно подрывают привычную модель доверия к власти.

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