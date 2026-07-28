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Фатальный исход для Лукашенко

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  • Сергей Ковальчук
  • 28.07.2026, 10:51
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Фатальный исход для Лукашенко

О ситуации с ретрансляторами на территории Беларуси.

Реальность и пропаганда редко пересекаются в одном пространстве, история с ретрансляторами, похоже, не стала исключением.

Конец весны и начало лета ознаменовались резким обострением украино-белорусских отношений. Основным камнем преткновения стало использование белорусской телекоммуникационной инфраструктуры для наведения российских дронов на цели на территории Украины. Попытки разрешить проблему по негласным дипломатическим каналам не принесли результата, и конфликт вышел в публичное пространство.

После нескольких раундов обмена мнениями по вопросу прозвучал украинский ультиматум, и все замерли в ожидании неминуемой развязки. Белорусская сторона начала активно раскручивать тезис «Зеленский – наркоман, и ему опять что-то причудилось» и запустила косноязычный и колченогий «креатив» про то, что за ретрансляторы украинские соседи приняли... мирные буслянки.

Вся лукашистская пропагандистская конница и вся лукашистская пропагандистская рать с пеной у рта и сжатыми кулачками доказывала свое миролюбие и постила сгенерированные ИИ картинки с буслами, вышвыривающими карикатурного Зеленского с красными глазами за пределы нашей синеокой родины.

Однако, как это обычно бывает, с прошествием времени многое тайное постепенно становится явным. Первым звоночком о том, что украинцы не станут терпеть системы наведения российских дронов на белорусской территории, стало заявление Зеленского о том, что с 22 июня четыре ретранслятора на территории РБ перестали работать.

Всего через четыре дня произошла атака украинского Коростеня, похоже, на то, что с использованием ретрансляторов с территории Беларуси. Уже 29 июня уже бывший главком украинской армии Сырский заявил о том, что один ретранслятор включался, но больше не будет. Потому что, по его мнению, белорусская сторона поняла, почему этого делать не нужно.

В эпоху глобальной информатизации сложно утаить следы таких событий, и так вышло и в этот раз.

Журналисты «Флагштока» обнаружили очень характерный тендер на восстановление вышки мобильной связи компании МТС в деревне Тонеж под Лельчицами. Ранее источники информации уже заявляли о том, что по вышке был нанесен удар, который увенчался успехом со второго раза.

В первый раз дрон не попал и ударил в лес, в котором случился пожар. Проверка через глобальный сервис мониторинга пожаров и тепловых аномалий дала подтверждение лесного пожара 28 июня в нескольких километрах от деревни Тонеж. Также журналисты получали информацию о повреждении вышек в Лоеве и в Пинском районе, однако по ним пока нет такого объема информации, как по вышке в Тонеже.

Таким образом, госпропаганда лукашистов попыталась отыграть хорошую мину при плохой игре и провела операцию в стиле «сам дурак» в отношении украинцев. При этом в сухом остатке ретрансляторы не работают, эскалация военной активности между двумя странами, несмотря на украинские «кинетические санкции» против ретрансляторов, не состоялась.

Проблема разрешена до следующего раунда напряженности. А в том, что они будут, похоже, никто не сомневается. Многие военные эксперты высказывают мысль, что Москва может попытаться использовать фактор Беларуси для коренного изменения ситуации на фронтах российско-украинской войны.

В случае массовой мобилизации как минимум могут быть вновь задействованы белорусские полигоны для обучения российских военных, а как максимум – и территория страны для вторжения в какой-либо точке тысячекилометровой белорусско-украинской границы с использованием инфраструктуры и логистики страны. Такие действия россиян будут иметь фатальный исход для лукашистов, и они это понимают.

Поэтому режим будет пытаться избежать такого сценария любыми силами. Вопрос в том, надолго ли хватит сопротивления «героической крепости» на Карла Маркса, 38?

Сергей Ковальчук, «Салiдарнасць»

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