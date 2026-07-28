закрыть
28 июля 2026, вторник, 11:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Следы лекарств нашли в белорусской колбасе и сметане

  • 28.07.2026, 11:26
Следы лекарств нашли в белорусской колбасе и сметане

Также препаратами оказались нашпигованы мясные консервы.

Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией двух белорусских компаний из-за первичных нарушений. Об этом сказано в письме российского регулятора.

В список попал волковысский «Беллакт», в сметане которого российский регулятор обнаружил альбендазол сульфоксид.

В перечне также указано ООО «Велес-Мит». В его колбасных изделиях Россельхознадзор нашел диклофенак и бензилпенициллин, а в мясных консервах — азитромицин, кетопрофен, метиламиноантипирин, сульфаметазин, тулатромицин и флуниксин.

На прошлой неделе Россия усилила контроль за говядиной и кормами двух белорусских компаний.

В этом году Россельхознадзор часто вводит лабораторный контроль или ограничения для производителей белорусского мяса и «молочки». В то же время эксперты в прошлые годы говорили, что именно ветеринарные нормы Россия использовала для поддержки своих производителей.

Напомним, в Беларуси запретили армянский коньяк.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров