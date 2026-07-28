Следы лекарств нашли в белорусской колбасе и сметане
- 28.07.2026, 11:26
Также препаратами оказались нашпигованы мясные консервы.
Россельхознадзор усилил лабораторный контроль за продукцией двух белорусских компаний из-за первичных нарушений. Об этом сказано в письме российского регулятора.
В список попал волковысский «Беллакт», в сметане которого российский регулятор обнаружил альбендазол сульфоксид.
В перечне также указано ООО «Велес-Мит». В его колбасных изделиях Россельхознадзор нашел диклофенак и бензилпенициллин, а в мясных консервах — азитромицин, кетопрофен, метиламиноантипирин, сульфаметазин, тулатромицин и флуниксин.
На прошлой неделе Россия усилила контроль за говядиной и кормами двух белорусских компаний.
В этом году Россельхознадзор часто вводит лабораторный контроль или ограничения для производителей белорусского мяса и «молочки». В то же время эксперты в прошлые годы говорили, что именно ветеринарные нормы Россия использовала для поддержки своих производителей.
Напомним, в Беларуси запретили армянский коньяк.