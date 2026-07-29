Премьер Франции отложил отпуск из-за масштабных пожаров 29.07.2026, 13:48

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В настоящее время особое внимание приковано к департаменту Жиронда.

Премьер-министр Франции Себастьен Лекорню отложил начало своего отпуска из-за масштабных лесных пожаров, продолжающихся в стране, в частности в департаменте Жиронда.

Об этом сообщает BFMTV.

По данным телеканала, глава французского правительства решил отложить отъезд, чтобы сосредоточиться на координации действий в связи с кризисной ситуацией.

Хотя для французских министров официально начался период летних отпусков, они обязаны оставаться на связи и находиться не дальше чем в двух часах езды от своего министерства.

Среда считается особенно сложным днем для пожарных служб из-за жары и сильного ветра, которые способствуют быстрому распространению огня.

В настоящее время наибольшую обеспокоенность вызывает ситуация в департаменте Жиронда.

Как сообщалось, бушующие в Жиронде лесные пожары вынудили власти усилить меры безопасности на стратегически важных оборонных и аэрокосмических объектах в окрестностях Бордо.

По пессимистическим прогнозам, пожары в регионе не удастся потушить вплоть до осени.

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