У россиян появились новые поводы для беспокойства 2 29.07.2026, 14:10

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Россию может ждать новая волна мобилизации.

В российских государственных СМИ все чаще звучат обсуждения возможной новой волны мобилизации, хотя официальные лица утверждают, что необходимости в ней якобы нет. По мнению ряда аналитиков, подобные заявления могут быть попыткой подготовить общество к потенциальному решению Кремля, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Российская экономика испытывает растущее давление, а украинские удары по нефтеперерабатывающим заводам, складам и промышленным объектам все заметнее отражаются на повседневной жизни россиян. На этом фоне, по данным социологических опросов, все больше граждан считают, что экономическая ситуация ухудшается.

Военный эксперт Андрей Клинцевич признал, что отношение общества к военным изменилось. «На этот раз я увидел только усталость в глазах людей», — рассказал он, описывая реакцию прохожих на военнослужащих.

Поток добровольцев, желающих подписать контракт с Минобороны, снижается, несмотря на высокие выплаты. Одновременно российская Госдума уже расширила круг лиц, которые смогут заключать военные контракты в период мобилизации, включая граждан с действующими уголовными делами.

Телеведущий Владимир Соловьев также затронул тему возможного призыва. «Все говорят — мобилизация, мобилизация», — заявил он в эфире, призвав наказывать блогеров за распространение паники. При этом он добавил, что лично «не видит необходимости» в мобилизации «на данный момент».

«В 2022 году глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов также уверял россиян, что мобилизации не будет. Уже на следующий день Путин объявил о призыве 300 тысяч резервистов», — обращают внимание авторы.

Отсутствие прямых опровержений и участившиеся обсуждения этой темы в государственных СМИ лишь усиливают опасения, что вопрос новой мобилизации вновь оказался на повестке дня.

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