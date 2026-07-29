Новый глава Минобороны Украины раскрыл личный мотив завершить войну 29.07.2026, 13:55

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Евгений Хмара

Евгений Хмара впервые дал интервью на эту тему.

Временный исполняющий обязанности министра обороны Украины Евгений Хмара стремится как можно скорее завершить войну с Россией, чтобы его сыновьям в будущем не пришлось воевать.

Об этом Хмара рассказал в интервью американской журналистке Лоре Лумер.

Хмара рассказал, что он уже потерял брата на войне.

Также у министра подрастают два сына, 11 и 9 лет.

Глава Минобороны отметил, что его личная цель - покончить с боевыми действиями до того, как они достигнут призывного возраста, чтобы его дети, вместо того чтобы идти на войну, могли помочь отстроить свою страну.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский уволил министра обороны Михаила Федорова и на его место назначил уже бывшего и.о. о. главы СБУ Евгения Хмару.

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