Стало известно, как Зеленский объяснил отказ Федорову назначить его министром обороны

Стало известно, как Зеленский объяснил отказ Федорову назначить его министром обороны1
- 28.07.2026, 11:34
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Появились интересные детали от источников.
Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему отказал Михаилу Федорову в назначении его на пост главы Минобороны повторно после отставки правительства. По его словам, команда экс-главы оборонного ведомства осталась на местах, поэтому она продолжит начатое.
Об этом РБК-Украина сообщили осведомленные источники.
Президент, как известно, готов был предложить Федорову другие должности.
«А если не хватает общего «визионерства» процесса, то его Федоров мог бы обеспечить, например, в должности того же вице-премьера, министерский портфель для этого не обязателен», - передали источники слова Зеленского.
При этом собеседник из окружения Федорова прокомментировал предложение главы государства по другим вакансиям экс-министру обороны. Он утверждает – так система не работает.
«Вице-премьер не может влиять на ситуацию. Когда ты министр, ты подписываешь документы, ты формируешь команду под определенные задачи. А когда не внутри команды, ты перестаешь быть частью этой системы», – заявил источник из окружения экс-министра обороны.
В настоящее время вопрос возвращения Федорова на пост главы оборонного ведомства вряд ли актуален, говорится в материале, поскольку Зеленский отчетливо видит на этом месте Евгения Хмару.