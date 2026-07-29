«Это главная опасность для Кремля» 2 29.07.2026, 10:15

4,632

Владимир Фесенко

Какие риски для Путина несет возможная мобилизация.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у украинской разведки есть данные о подготовке Кремлем нового этапа мобилизации, который может начаться уже в ближайшие месяцы.

Решится ли все-таки Путин на новую эскалацию? Об этом и не только сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Вероятность достаточно высокая, об этом говорят разные источники, в том числе и российские. Цифру, которую назвал Зеленский, 300-500 тысяч человек, считаю реалистичной. Я сам об этом говорил еще где-то месяц-два назад, когда только начали обсуждать эту тему.

В России они готовы по разным причинам, в том числе организационным, ресурсным, техническим, призвать, например, миллион или больше людей. Например, осенью — 300 тысяч, потом зимой 300 тысяч, это вполне реально, к сожалению. Это позволит восполнить потери на фронте и создать определенные преимущества на отдельных участках фронта над украинскими войсками.

Кроме того, это может быть возможность, например, для начала боевых действий с территории Беларуси. Потому что сейчас у России нет резервов, чтобы начинать боевые действия против Украины с белорусской территории, либо, например, атаковать соседние страны НАТО и Евросоюза, о чем тоже много разговоров.

Если же они создадут дополнительные военные резервы, тогда такой риск возникнет. Другое дело, что с проведением массовой мобилизации, конечно же, будут проблемы. Это риски социальной и политической напряженности.

В России и так много недовольства и раздражения по поводу нынешних проблем, связанных с войной. А их может стать еще больше в случае массовой мобилизации. Мы видим, что мобилизацию будут проводить не по всей России, а в регионах, где меньше риски социальных и политических протестов. Это российская глубинка, где местное население больше зависит от власти, экономически более слабое. В Пензенской области как раз проводили такой эксперимент по точечной мобилизации, когда людей выдергивали и принуждали подписывать контракты и отправляли на фронт. Нечто подобное может быть и в других регионах России.

Если Путин для себя в ближайшие месяц-два сделает выбор в пользу эскалации войны, тогда такая ограниченная массовая мобилизация будет вполне возможной.

— Готова ли к этому Украина?

— Раз об этом говорит президент Зеленский, думаю, что готовится с точки зрения тактики, изменения оперативных действий на отдельных участках фронта. Готовится к тому, что Россия может наращивать преимущества в численности личного состава на отдельных участках фронта. Ну и, возможно, нам придется также увеличивать масштабы и темпы мобилизации, поскольку на этой войне воюют не только дронами.

Поэтому если Россия проведет массовую мобилизацию, то Украине тоже придется увеличивать масштабы мобилизации. Это, конечно, будет очень непросто. У Украины и так есть проблемы с мобилизацией, и этих проблем может стать больше.

Это будет очень непростой, серьезный вызов и для нового командующего ВСУ, и для нового министра обороны. Хотя министр обороны не занимается мобилизацией. Но для новых руководителей военного сектора это будет, может быть, самая сложная проблема.

— Какие потенциальные риски существуют для Путина?

— Зависит от того, как население будет реагировать. Но это продолжение падения доверия и популярности Путина. Процесс уже идет. Может быть, он не так заметен и не имеет прямых последствий, но это уже происходит, и может усилиться. Но более значимы другие факторы. Когда в России в октябре 22-го года проводили массовую мобилизацию, это вызвало панику. Бегство из России около миллиона человек.

Сейчас может произойти нечто подобное. Если в отдельных регионах масштабы мобилизации и формы будут достаточно резкими и большими, это может спровоцировать резкий рост социального напряжения. В этих регионах могут возникать конфликтные ситуации. Что само по себе опасно. Чисто экономически, мобилизация, даже если она будет идти порциями, по 300 тысяч человек, это будет создавать достаточно серьезные проблемы на рынке труда. Плюс паника — люди начнут бежать, искать где-то укрытие за рубежом или в другие регионы, спасаться там. Это может привести к тому, что в тех регионах, где будет проводиться массовая мобилизация, может возникнуть хаотическая и кризисная ситуация на рынке труда. Это может повлиять и на экономическую ситуацию в России.

В целом, рост недовольства, конфликтного напряжения. Главная опасность, если это будет приводить к конфликтным ситуациям, когда могут быть всплески насильственных действий, сопротивления. Будет это или нет, никто сейчас сказать не может.

Пока это не самый вероятный сценарий. Но риск есть в том, что может происходить накапливание протестного недовольства. Пока это пассивное недовольство, связанное с интернетом, с ситуацией на топливном рынке, с многочисленными проблемами в связи с этой войны. Если еще добавится мобилизация, тут уже могут возникать риски цепной негативной реакции, которая может подорвать так называемый социальный контракт между Путином и большей частью российского общества.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com