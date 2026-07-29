«У Путина с годами притупляется инстинкт самосохранения» 1 29.07.2026, 10:28

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ФОТО: GETTY IMAGES

Конструкция режима просто сложится внутрь под собственным политическим весом.

Профессор Университетского колледжа Лондона Владимир Пастухов пишет о том, какие две мысли возникли у него в последнее время.

— Первая касается резкого количественного и качественного роста проблем, с которыми приходится сталкиваться сегодня путинскому режиму, — пишет Пастухов. — Растет клубок неразрешенных и даже в принципе неразрешимых противоречий.

Безусловно, у системы имеется большой запас прочности, но этот процесс «утяжеления» все равно не может быть бесконечным. В какой-то точке конструкция просто сложится внутрь под собственным политическим весом.

Вторая связана с моими личными наблюдениями за Путиным как центральной несущей балкой всей этой конструкции. На мой сугубо субъективный взгляд, у него с годами притупляется инстинкт самосохранения, изначально очень сильно развитый.

Решения становятся все более эмоциональными и продиктованными не столько оценкой реальной ситуации, сколько ценностями и убеждениями, надежность и достоверность которых вызывает серьезные сомнения.

Два этих фактора, действующих параллельно, в итоге резко увеличивают риск субъективной ошибки – то есть иррационального, чувственного в своей основе, не выверенного на адекватность реалиям на той самой «земле», которую так ценит Путин, решения (поступка).

То есть, выражаясь словами классика, вероятность того, что трест лопнет от внутреннего напряжения, растет в геометрической прогрессии.

И все это происходит в ядовитом поле крайне неблагоприятной и непопулярной в России войны с Европой (сейчас уже практически ни у кого нет сомнений, кто является сторонами конфликта).

Все это заставляет меня сильно сомневаться, что власть переживет в нынешней конфигурации 2030 год. Я не говорю, что будет хорошо, но уверен, что будет совсем не так, как сейчас.

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