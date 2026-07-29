Люксовый великан: представлен новый флагманский кроссовер Audi Q9 1 29.07.2026, 10:22

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Фото: Audi

Большой 5,3-метровый автомобиль отличается роскошным салоном и богатым оснащением.

Audi Q9 стал новым флагманским кроссовером в линейке немецкого бренда. Большой 5,3-метровый автомобиль отличается роскошным салоном и богатым оснащением.

Старший брат Audi Q7 станет доступен для заказа в Германии до конца июля, а цена Audi Q9 стартует с 108 400 евро. После прекращения выпуска Audi A8 он станет флагманом всего модельного ряда марки. Подробности об авто раскрыты на официальном сайте Audi.

Кроссовер внешне напоминает новый Audi Q7 и построен на той же платформе PPC, однако не является его удлинённой версией, поскольку также значительно шире.

Размеры Audi Q9 2027:

длина — 5310 мм;

ширина — 2210 мм;

высота — 1810 мм;

колесная база — 3140 мм.

Новый Audi Q9 узнаваем по широкой «пасти» радиаторной решетки. Двухуровневая передняя оптика является матричной и способна проецировать изображение на асфальт. В фонарях же использована OLED-оптика. Появился и спортивный Audi SQ9 с более выразительным дизайном и 22-дюймовыми дисками вместо стандартных 20-дюймовых.

Интерьер Audi Q9 отделан кожей Nappa и микрофиброй, также можно выбрать отделку деревом или карбоном. Двери автомобиля оснащены электроприводом, а панорамная крыша позволяет регулировать степень тонировки и дополнена диодной подсветкой. В стандартную комплектацию входят камеры кругового обзора и акустическая система Bang & Olufsen с 22 динамиками мощностью 1360 Вт.

Как и у младшего брата, на передней панели установлены три экрана, один из которых предназначен для пассажира. Мультимедийная система дополнена ChatGPT, также для неё можно загружать программы и приложения.

Кроссовер Audi Q9 будет предлагаться в 6- и 7-местных вариантах, причем все кресла оснащены электроприводом. В шестиместной версии сиденья первого и второго ряда оснащены подогревом и вентиляцией, а для передних кресел предусмотрена функция массажа.

Кроссовер Audi Q9 на различных рынках со старта будет предлагаться с 3,0-литровыми V6 с турбонаддувом. Бензиновый шестицилиндровый двигатель развивает 435 к. с., а дизельные — 245 и 299 сил. Новый Audi SQ9 оснащён 4,0-литровым V8 с двойным турбонаддувом мощностью 600 к. с. и способен разгоняться до 100 км/ч за 3,8 с.

Все Audi Q9 2027 года оснащены 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом; также в стандартную комплектацию входят адаптивные амортизаторы, пневмоподвеска и управляемые задние колеса.

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