Польские пограничники фиксируют резкий рост числа попыток прорыва мигрантов 29.07.2026, 10:34

Режим Лукашенко усиливает гибридные атаки.

Рекордное за последние 130 дней количество попыток нелегальной миграции с территории Беларуси — 21 — зафиксировала 28 июля Пограничная охрана Польши, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ массива ее ежедневных данных.

Предыдущий раз больше попыток было 20 марта — 33. В дальнейшем максимум составил 18 попыток (10 июля).

С начала июля Польша зарегистрировала 79 попыток граждан третьих стран незаконно проникнуть на ее территорию через Беларусь. Это в 5,6 раза больше, чем за весь июнь (14).

Тем не менее польское направление остается наименее популярным у нелегальных мигрантов. Из 2.306 попыток проникновения из Беларуси, зафиксированных за четыре недели июля всеми соседствующими с ней странами ЕС, на долю Польши пришлось 3,4%, Литвы — 4,7% (108), Латвии — 91,9% (2.119).

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com