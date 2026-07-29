Польские пограничники фиксируют резкий рост числа попыток прорыва мигрантов
- 29.07.2026, 10:34
Режим Лукашенко усиливает гибридные атаки.
Рекордное за последние 130 дней количество попыток нелегальной миграции с территории Беларуси — 21 — зафиксировала 28 июля Пограничная охрана Польши, свидетельствует проведенный «Позіркам» сравнительный анализ массива ее ежедневных данных.
Предыдущий раз больше попыток было 20 марта — 33. В дальнейшем максимум составил 18 попыток (10 июля).
С начала июля Польша зарегистрировала 79 попыток граждан третьих стран незаконно проникнуть на ее территорию через Беларусь. Это в 5,6 раза больше, чем за весь июнь (14).
Тем не менее польское направление остается наименее популярным у нелегальных мигрантов. Из 2.306 попыток проникновения из Беларуси, зафиксированных за четыре недели июля всеми соседствующими с ней странами ЕС, на долю Польши пришлось 3,4%, Литвы — 4,7% (108), Латвии — 91,9% (2.119).