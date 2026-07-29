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«Ровно столько стоила моя путевка в Шарм-эш-Шейх на 11 ночей по системе все включено»

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  • 29.07.2026, 11:06
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«Ровно столько стоила моя путевка в Шарм-эш-Шейх на 11 ночей по системе все включено»

Белоруска посчитала, во что обошлась поездка на Viva Braslav на двоих.

Поездка на музыкальный фестиваль Viva Braslav обошлась белоруске в 3320 рублей на двоих. Своими подсчетами она поделилась на странице в соцсети Threads, пишет «Зеркало».

Блогерка рассказала, что билеты обошлись в 1500 рублей, матрас для машины Lixiang, в которой она ночевала, стоил еще 600 рублей, на еду и выпивку пара потратила около 870 рублей, и еще 350 рублей вышел бензин.

«Итого: 3320 рублей. Во вам и цены за «галерку», точно не бюджетная поездка», — написала пользовательница Threads tanyashcerbakova.

Пост белоруски собрал более 190 тысяч просмотров и свыше трех сотен комментариев. Некоторых участников дискуссии такая стоимость отдыха на музыкальном фестивале удивила.

«870 рублей на двоих за еду на два дня? Вы точно в Браславе были?» — поинтересовался vlad_cherk.

«Ровно 3300 белорусских рублей стоила моя путевка в Шарм-эш-Шейх на 11 ночей по системе все включено с вылетом из Минска… Я люблю Беларусь, но не настолько», — поделился nsevko.

«Почти 1000 евро. Мы за 1300 евро на троих сгоняли в Албанию на неделю. Объездили все крутые пляжи! Автобус Минск — Варшава — 210 евро. Билеты Варшава — Албания на троих — 227 евро. Аренда авто на семь дней — 260 евро. Гостевой дом с собственной кухней и ванной на семь дней с завтраками на троих — 235 евро. Еда на троих на семь дней — в районе 350 евро. Каждый день пиво, виски, креветки, фрукты, готовили сами обед и ужин, еще и в ресторан один раз сходили — взяли сибас две порции с гарниром, пиццу, порцию креветок, сок и по 100 г виски с колой», — рассказала kvasha___katsiaryna.

«У нас есть Турция на 31 июля из Минска за 1200 евро на двоих. Зачем вам Браслав?!» — подключилась к обсуждению siesta_travel.

Часть пользователей поделилась своими расходами на Viva Braslav.

Так, для marykotava4 поездка на фестиваль обошлась в 540 рублей. Из этой суммы 216 рублей стоил билет, 100 рублей — кемпинг и 110 рублей бензин, еще 114 рублей — другие траты.

Пользователь m_tkachev уложился в 1510 рублей. Сюда вошли 500 рублей за билеты на двоих, 250 рублей обошелся матрас в Deepal, 600 рублей — еда, 100 рублей — сеанс бани, 60 рублей — зарядка авто.

admiralpetro уложился в 730 рублей на двоих. Из них 400 рублей стоили билеты.

А вот apoletai потратила 2060 рублей на двоих. Из них 420 рублей стоили билеты, 600 рублей пришлось выложить за аренду автодома, 200 рублей — за бензин, 300 рублей — за еду, 150 рублей — за стулья, посуду на кемпинг, дождевики, еще 390 рублей — другие траты.

Viva Braslav прошел 24−26 июля. Среди хедлайнеров фестиваля Viva Braslav были белорусы LYRIQ и «Давай на ты». Остальные артисты из России — Дима Билан, Мот, Ваня Дмитриенко, «Комната культуры».

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