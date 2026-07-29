Wildberries перебирается в Казахстан? 11 29.07.2026, 12:01

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Компания готова занять все доступные в стране склады.

Компания Wildberries ищет альтернативу российским складам в Казахстане после серии атак БПЛА на свои логистические объекты, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Речь идет о площадях на 100 тыс. кв. м, уточнили собеседники издания. Один из них считает, что компания готова занять все доступные в стране склады, учитывая ограниченное предложение.

В пресс-службе RWB подтвердили плановую работу по строительству логистических объектов в странах присутствия, в том числе в Казахстане: в Алматы строится объект более чем на 100 тыс. кв. м, в Астане — на 160 тыс. кв. м с вводом в эксплуатацию в следующем году.

Налеты украинских дронов на склады Wildberries, которые начались 18 июля, заставили компанию искать новые способы защиты инфраструктуры. По данным СМИ, уже выбыло минимум четыре логистических комплекса на 444 тыс. кв. м — это около 8% от общего объема площадей (5,6 млн кв. м).

В результате собственники свободных складов в России, по словам источников «Коммерсанта», не готовы подписывать новые договоры аренды с Wildberries. Причина — отказ принимать риски: объекты арендатора такого профиля превращаются в цель ударов, а стандартные страховые полисы не покрывают ущерб от атак БПЛА и военных действий.

Найти 100 тыс. кв. м в Казахстане, однако, непросто. По данным IBC Global, на конец июня 2026 г. объем свободных площадей в стране составляет 130 тыс. кв. м, но они разбросаны по разным городам, и единого блока нет. При этом цена аренды в Казахстане практически сравнялась с московскими ставками: средняя стоимость — около 10,3 тыс. руб. за 1 кв. м в год против 10,5 тыс. в Москве и Подмосковье.

Эксперты сомневаются в экономической целесообразности переориентации товаров российских продавцов в Казахстан. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров отмечает, что это может не оправдать себя с точки зрения сроков и стоимости доставки. Тем не менее логистические компании уже фиксируют рост популярности маршрутов через Казахстан из-за лучшей доступности топлива и стабильных цен.

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