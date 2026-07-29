В Рязани после атаки дронов сгорел один из крупнейших складов Wildberries

В Рязани после атаки дронов сгорел один из крупнейших складов Wildberries1
- 29.07.2026, 9:55
Поражен также крупнейший в России НПЗ.
Силы обороны Украины полностью уничтожили склад Wildberries и атаковали НПЗ в Рязани. На территории логистического центра вспыхнул масштабный пожар, а завод начал экстренно сбрасывать давление в системе.
Об этом сообщил украинский общественный деятель и волонтер Сергей Стерненко. По его словам, местные власти заявили, что на оба объекта упали лишь обломки дронов. Но видео в сети свидетельствуют об обратном.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко отметил, что склад Wildberries в Рязани - четвертый по площади в стране-агрессоре России и открыт совсем недавно - в 2023–2024 годах.
Как пишет Astra, в сети жители Рязани писали, что сирены включали несколько раз за ночь, было очень много взрывов. Позже стало известно, что под атакой оказался склад Wildberries на территории индустриального парка «Рязанский» в районе села Тюшево. В сети публикуют кадры с густым дымом, видно, что огонь охватил огромную площадь. Также на более новых видео видно, что на складе обвалилась крыша.
Вскоре после атаки компания Wildberries заявила об ограничении доступа к своему складу в Рязани.
«Доступ в сортировочный комплекс «Рязань: Тюшевская» временно ограничен. Пожалуйста, пока не приезжайте на склад. Сообщим дополнительно, когда работа будет восстановлена» – сообщили на официальном портале Wildberries.
Позже в компании объявили об эвакуации объекта «по соображениям безопасности».
Кроме того, также атакован Рязанский НПЗ, над территорией предприятия поднимается дым. Завод входит в структуру ПАО «Роснефть» и является одним из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Ранее НПЗ неоднократно попадал под украинские атаки.