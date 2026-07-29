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Основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в «содействии терроризму»

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  • 29.07.2026, 10:11
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Основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявлено обвинение в «содействии терроризму»
Павел Дуров
Фото: BBC

Его объявят в розыск.

Основателю Telegram Павлу Дурову в России предъявили обвинение по статье о содействии терроризму. Об этом ТАСС сообщили в ФСБ.

«Сооснователю Telegram Павлу Дурову в РФ предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности. Начата процедура объявления Дурова в международный розыск по делу о содействии терроризму», — сообщили в спецслужбе.

Дело на Дурова связано с тем, что администрация Telegram не удалила каналы, чаты и боты, которые активно используются спецслужбами Украины «для подготовки терактов в России», пишет РБК со ссылкой на ФСБ.

В СК России заявили, что уголовные дела возбуждены по фактам вовлечения молодых людей в диверсионно-террористическую деятельность с помощью чата знакомств в Telegram.

«Установлены факты использования спецслужбами Украины популярного среди молодых людей чат-бота «Дайвинчик/Leo» в мессенджере Telegram для вовлечения граждан Российской Федерации, преимущественно несовершеннолетних, в диверсионную и террористическую деятельность», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По делу задержаны 19 человек в возрасте от 14 до 18 лет, которые были вовлечены сотрудниками украинских спецслужб в совершение преступлений с использованием указанного сервиса.

«В одно производство соединено 15 уголовных дел, возбужденных в период с мая 2025 по май 2026 года по фактам совершения несовершеннолетними, являвшимися пользователями указанного телеграм-сервиса, террористических актов путем поджогов автотранспорта, административных зданий, а также топливораздаточных колонок. В рамках расследования уголовного дела следствием устанавливаются конкретные сотрудники спецслужб Украины, которые вербовали несовершеннолетних через названную площадку», — заявила Петренко.

По данным СК, украинские спецслужбы использовали схему знакомства с молодыми людьми под видом девушек и направление им фишинговых ссылок о взломе личных кабинетов на сервисах государственных услуг, просьбы об отправке геопозиций адресов проживания, общественных мест, торговых центров, школ и иных объектов.

«В дальнейшем с юношами связываются представители спецслужб Украины, которые выдают себя за сотрудников правоохранительных органов или иных органов власти РФ, после чего с помощью угроз, запугивания и психологического давления склоняют к совершению преступлений террористического и диверсионного характера, в том числе на объектах транспортной инфраструктуры», — сообщили в СК.

В апреле 2026 года Павел Дуров рассказал, что в российскую квартиру, где он жил 20 лет назад, пришла повестка ему как подозреваемому.

В феврале «Российская газета» и «Комсомольская правда» со ссылкой на материалы ФСБ писали, что действия основателя Telegram Павла Дурова расследуют в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности.

Указывалось, что администрация мессенджера не исполняла требования Роскомнадзора об удалении тысяч каналов, чатов и ботов, связанных с терроризмом, наркотиками и детской порнографией. Кроме того, утверждается, что в условиях войны Telegram стал «главным инструментом» спецслужб стран НАТО и Украины.

Еще в августе 2025 года Роскомнадзор ограничил звонки через Telegram. Российские СМИ сообщали, что власти планируют полностью заблокировать Telegram в начале апреля 2026 года. Уже в середине марта пользователи в РФ стали жаловаться на некорректную работу мессенджера.

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