Нашлась белоруска, которая две недели назад ушла в лес и пропала

Нашлась белоруска, которая две недели назад ушла в лес и пропала3
- 29.07.2026, 10:08
- 3,046
Ее искали 400 человек.
В Ганцевичском районе нашлась 67-летняя Нина Куницкая, которая 14 июля ушла за ягодами в лес и пропала, сообщили в МВД.
Женщину заметили вблизи деревни Раздяловичи местные жители. Они узнали ее по ориентировке и сообщили в милицию.
«С ней все в порядке, ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — уточнили в МВД.
Напомним, что Нина Куницкая 14 июля ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскино Пинского района. Две недели ее не могли найти.
В поисках женщины участвовали около 400 сотрудников РОВД, УВД, РОЧС, ГРОЧС, РОСН «Зубр», ПОСО, работники Бобриковского лесничества, волонтеры организаций «Витязь» и «Юго-Запад».
«В поисках участвовали также местные жители, привлекались водолазы, спецтехника (квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры) и служебные собаки», — отметили в МВД.