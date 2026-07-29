Нашлась белоруска, которая две недели назад ушла в лес и пропала 3 29.07.2026, 10:08

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Нина Куницкая

Ее искали 400 человек.

В Ганцевичском районе нашлась 67-летняя Нина Куницкая, которая 14 июля ушла за ягодами в лес и пропала, сообщили в МВД.

Женщину заметили вблизи деревни Раздяловичи местные жители. Они узнали ее по ориентировке и сообщили в милицию.

«С ней все в порядке, ее жизни и здоровью ничто не угрожает», — уточнили в МВД.

Напомним, что Нина Куницкая 14 июля ушла из дома за ягодами в лес вблизи деревни Плоскино Пинского района. Две недели ее не могли найти.

В поисках женщины участвовали около 400 сотрудников РОВД, УВД, РОЧС, ГРОЧС, РОСН «Зубр», ПОСО, работники Бобриковского лесничества, волонтеры организаций «Витязь» и «Юго-Запад».

«В поисках участвовали также местные жители, привлекались водолазы, спецтехника (квадроциклы, квадрокоптеры, тепловизоры) и служебные собаки», — отметили в МВД.

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