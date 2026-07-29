В Беларуси снова взялись за «Светофор»1
- 29.07.2026, 10:13
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Нарушения выявили абсолютно во всех проверенных магазинах сети.
Торговую сеть с низкими ценами «Светофор» проверили сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), сообщает «Точка»
Инспекторы заглянули в магазины сразу в нескольких городах Беларуси.
И абсолютно в каждом нашли нарушения.
Контроль решили провести после обращений граждан. И не зря. Нарушений действительно было много.
«Наиболее распространенные – несоблюдение перечня товаров, обязательных для реализации, отсутствие ценников, недоведение до сведения покупателей необходимой информации о товарах, в том числе о фасованных в магазине», – рассказали в МАРТ.
Нашли и «просрочку». Такие товары заметили в Иваново Брестской области – сняли с продажи три наименования мясных продуктов на общую сумму более 760 рублей и общим весом 94,5 кг.
Кондитерские изделия в Гомеле реализовывали без установления сроков годности хранения, а также без необходимой информации. Всего таких было на 290 рублей.
Та же история произошла с фаршем, но здесь объем был меньше – на сумму в 19 рублей.
В Минске сыры продавали на сумму около 320 рублей.
«Выданы рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности», – отметили в МАРТ.
В Беларуси работает около 190 магазинов «Светофор».