В Беларуси снова взялись за «Светофор» 1 29.07.2026, 10:13

1,822

Фото: Tochka.by

Нарушения выявили абсолютно во всех проверенных магазинах сети.

Торговую сеть с низкими ценами «Светофор» проверили сотрудники Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), сообщает «Точка»

Инспекторы заглянули в магазины сразу в нескольких городах Беларуси.

И абсолютно в каждом нашли нарушения.

Контроль решили провести после обращений граждан. И не зря. Нарушений действительно было много.

«Наиболее распространенные – несоблюдение перечня товаров, обязательных для реализации, отсутствие ценников, недоведение до сведения покупателей необходимой информации о товарах, в том числе о фасованных в магазине», – рассказали в МАРТ.

Нашли и «просрочку». Такие товары заметили в Иваново Брестской области – сняли с продажи три наименования мясных продуктов на общую сумму более 760 рублей и общим весом 94,5 кг.

Кондитерские изделия в Гомеле реализовывали без установления сроков годности хранения, а также без необходимой информации. Всего таких было на 290 рублей.

Та же история произошла с фаршем, но здесь объем был меньше – на сумму в 19 рублей.

В Минске сыры продавали на сумму около 320 рублей.

«Выданы рекомендации об устранении нарушений и предписания о запрете реализации продукции. Юридическое лицо будет привлечено к административной ответственности», – отметили в МАРТ.

В Беларуси работает около 190 магазинов «Светофор».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com