В Екатеринбурге до смерти избили ученого Академии наук 14 29.07.2026, 10:16

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Никита Зезин

Фото: УрО РАН

На Никиту Зезина напали после того, как он остановил катавшихся по опытным полям детей.

В российском Екатеринбурге до смерти избили ученого Академии наук, который помешал детям кататься на квадроциклах по опытным полям

В Екатеринбурге после избиения умер директор Уральского федерального аграрного центра Уральского отделения Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, доктор сельскохозяйственных наук Никита Зезин, пишет Moscow Times.

По словам депутата Законодательного собрания Свердловской области Вячеслава Вегнера, который первым сообщил о происшествии, 13 июля 67-летний Зезин вместе со своим заместителем Александром Шаниным осматривал опытные поля. На одном из участков учёные заметили детей 8—10 лет, которые на квадроцикле ездили по посевам, повреждая их, после чего застряли в грязи.

Зезин и Шанин попросили у детей номера телефонов родителей, связались с ними, рассказали о происшествии и предложили отвезти несовершеннолетних в институт, чтобы передать их семьям.

Около 18:00 к институту, по словам Вегнера, подъехали четыре внедорожника. Из одного из них вышли «две спортивного вида личности, одна из которых представилась Аркашей».

Как утверждает депутат, мужчина — вероятно, отец одного из детей — набросился на Зезина и начал его избивать, сопровождая нападение нецензурной бранью.

«Все сопровождалось криками и угрозами. Дети стояли рядом, наблюдали за тем, как избивают человека, и радостно выкрикивали, восхищаясь поведением озверевшего отца», — рассказал депутат.

После того как Зезин потерял сознание, нападавшие, по утверждениям Вегнера, переключились на Шанина, избили его и плюнули ему в лицо. Депутат отметил, что Шанин — ветеран боевых действий, участник войны в Афганистане.

Как сообщил Вегнер, через некоторое время после нападения у Зезина «не выдержало сердце». В пресс-службе УрО РАН сообщили, что учёный умер 22 июля.

Близкие к силовым структурам телеграм-каналы Baza и «112» утверждают, что официальной причиной смерти стал инфаркт, однако родственники Зезина считают, что сердечный приступ был спровоцирован травмами, полученными во время избиения.

Никита Зезин посвятил аграрной науке более 40 лет.

По его инициативе на Урале возобновили исследования по выращиванию кукурузы и начали селекцию озимого тритикале — гибрида ржи и пшеницы. Он был профессором Уральского государственного аграрного университета, входил в коллегию Министерства агропромышленного комплекса Свердловской области и в совет Национального союза селекционеров и семеноводов. Зезин является автором более 260 научных трудов, монографий и книг. Он был удостоен национальной премии имени П. А. Столыпина «Аграрная элита России» и награждён знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» II степени.

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, по факту его смерти возбуждено уголовное дело, а председатель СКР Александр Бастрыкин взял расследование под личный контроль.

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