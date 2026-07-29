Исследование объяснило, как возникают сны 29.07.2026, 11:12

Иллюстрационное фото

Сновидения — не случайность.

Сновидения не являются случайным набором образов. Исследование с участием 287 человек показало, что на их содержание влияют личностные качества, качество сна, повседневный опыт и даже значимые общественные события, в частности пандемия COVID-19, пишет New Voice.

Ученые из IMT School for Advanced Studies Lucca проанализировали более 3700 описаний сновидений и событий реальной жизни, которые участники в возрасте от 18 до 70 лет записывали в течение двух недель. Исследователи также учли особенности сна, черты характера, когнитивные способности и психологическое состояние каждого человека.

Для анализа большого объема текстов команда использовала методы искусственного интеллекта, которые помогли выявить закономерности в описаниях сновидений. Это позволило оценивать содержание снов не только вручную, но и автоматически.

Результаты показали, что во время сна мозг не просто воспроизводит события дня. Он объединяет воспоминания, эмоции, знакомые места, образы воображения и возможные события будущего, создавая новые сюжеты. Например, привычное место — такое как больница, офис или учебное заведение — может смешиваться с другими локациями или незнакомой обстановкой.

Также выяснилось, что люди, склонные часто отвлекаться или погружаться в собственные мысли, чаще видят отрывочные сны с быстрой сменой сцен. В то же время те, кто придает сновидениям большое значение, обычно описывают их как более яркие, детализированные и реалистичные. При этом авторы подчеркивают, что речь идет лишь о взаимосвязи, а не о доказательстве того, что вера в значимость снов делает их более яркими.

Отдельно исследователи сравнили сновидения, зафиксированные во время карантина из-за COVID-19, с более поздними данными. В период локдауна людям чаще снились эмоциональные сны, связанные с темами изоляции, ограничений и замкнутого пространства. Со временем такие мотивы постепенно исчезали, что, по мнению авторов, может свидетельствовать о психологической адаптации к стрессовым событиям.

Ведущий автор исследования Валентина Эльче отметила, что сновидения — это не просто отражение прошлого опыта, а динамический процесс, формирующийся под влиянием личности человека и событий его жизни. По ее словам, сочетание больших массивов данных с современными вычислительными методами позволило выявить закономерности, которые ранее было трудно заметить.

Авторы полагают, что такие методы анализа могут помочь лучше исследовать память, эмоции, сознание и психическое здоровье, поскольку автоматизированный анализ сновидений позволяет работать с гораздо большими объемами данных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com