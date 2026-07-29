закрыть
29 июля 2026, среда, 13:12
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украина нанесла удар по базе катеров Черноморского флота РФ

2
  • 29.07.2026, 11:53
  • 2,124
Украина нанесла удар по базе катеров Черноморского флота РФ

В Генштабе ВСУ также раскрыли подробности поражения НПЗ в Рязани.

Утром 29 июля в российской Рязани раздались взрывы. После них в небе над городом виден дым.

Россияне пожаловались на удары по складу Wildberries, также был атакован местный НПЗ. Подробности сообщили в Exilenova+, этот и другие удары по врагу подтвердил Генштаб ВСУ.

Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Рязани и поразили ряд других целей: заявление Генштаба

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля под ударом оказался очередной российский НПЗ – на этот раз в Рязани.

«В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия», – говорится в сообщении.

Атакованный НПЗ является одним из крупнейших в России.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный бензин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации.

Кроме того, был поражён пункт базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного (АР Крым).

«Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, которые задействуются для патрулирования, охраны побережья, логистического обеспечения и выполнения других задач в интересах российских оккупантов», – отметили в ГШ.

В Брянской области вблизи Почепа защитники нанесли удар по российской радиолокационной станции.

Также украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке, склад материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», – заверили в Генштабе.

Что известно об атаке на Рязань

Первое сообщение об атаке на Рязань в Exilenova+ появилось в 05:20 утра.

«Рязань. Местные жители сообщают об атаке и взрывах», – отмечалось в нем.

Авторы канала опубликовали подборку снятых россиянами кадров с работой российской ПВО, взрывами и звуками двигателей дронов.

Вскоре появились и первые подробности: автор одного из видео заявил, что, в частности, был атакован склад российского маркетплейса Wildberries в поселке Рыбное под Рязанью. Там вспыхнул пожар.

Координаты: 54.67551712380911, 39.57455149632109

Досталось и местному нефтеперерабатывающему заводу: там вспыхнул пожар.

Результативный удар по предприятию подтвердило независимое российское издание Astra.

Этот завод – один из трех, которые, по словам эксперта Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, поставляют бензин в Московский регион по нефтепродуктопроводу. Он приостановил работу еще после атаки БПЛА 15 мая, сообщал Reuters.

«Рязань, комбо: НПЗ и склад», – констатировали в Exilenova+.

Рязанский нефтеперерабаатывающий завод (РНПЗ) – российское нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное на территории Южного промышленного узла в Рязани. Принадлежит АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», которая входит в структуру государственной корпорации ПАО «я]НК «Роснефть».

Заявленный максимально возможный объём переработки нефти составляет 17-18 млн. тонн в год.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кульминация народной борьбы против империи
Кульминация народной борьбы против империи Сергей Наумчик
Что на самом деле сказал Токаев
Что на самом деле сказал Токаев Константин Эггерт
Репрессалии в ответ на репрессии
Репрессалии в ответ на репрессии Ирина Халип
Уже слышен «вой на болотах»
Уже слышен «вой на болотах» Гарри Каспаров