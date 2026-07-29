Украина нанесла удар по базе катеров Черноморского флота РФ 2 29.07.2026, 11:53

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В Генштабе ВСУ также раскрыли подробности поражения НПЗ в Рязани.

Утром 29 июля в российской Рязани раздались взрывы. После них в небе над городом виден дым.

Россияне пожаловались на удары по складу Wildberries, также был атакован местный НПЗ. Подробности сообщили в Exilenova+, этот и другие удары по врагу подтвердил Генштаб ВСУ.

Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Рязани и поразили ряд других целей: заявление Генштаба

В Генштабе ВСУ заявили, что в ночь на 29 июля под ударом оказался очередной российский НПЗ – на этот раз в Рязани.

«В рамках снижения военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в Рязанской области РФ. Зафиксировано попадание в объект с последующим пожаром на территории предприятия», – говорится в сообщении.

Атакованный НПЗ является одним из крупнейших в России.

Предприятие производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный бензин и другие нефтепродукты, которые используются, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации.

Кроме того, был поражён пункт базирования скоростных катеров Черноморского флота РФ в районе Межводного (АР Крым).

«Объект используется для технического обслуживания и обеспечения скоростных катеров, которые задействуются для патрулирования, охраны побережья, логистического обеспечения и выполнения других задач в интересах российских оккупантов», – отметили в ГШ.

В Брянской области вблизи Почепа защитники нанесли удар по российской радиолокационной станции.

Также украинские военные поразили место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА в Донецке, склад материально-технических средств в Портовском и автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики.

«Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации», – заверили в Генштабе.

Что известно об атаке на Рязань

Первое сообщение об атаке на Рязань в Exilenova+ появилось в 05:20 утра.

«Рязань. Местные жители сообщают об атаке и взрывах», – отмечалось в нем.

Авторы канала опубликовали подборку снятых россиянами кадров с работой российской ПВО, взрывами и звуками двигателей дронов.

Вскоре появились и первые подробности: автор одного из видео заявил, что, в частности, был атакован склад российского маркетплейса Wildberries в поселке Рыбное под Рязанью. Там вспыхнул пожар.

Координаты: 54.67551712380911, 39.57455149632109

Досталось и местному нефтеперерабатывающему заводу: там вспыхнул пожар.

Результативный удар по предприятию подтвердило независимое российское издание Astra.

Этот завод – один из трех, которые, по словам эксперта Евразийского центра Карнеги Сергея Вакуленко, поставляют бензин в Московский регион по нефтепродуктопроводу. Он приостановил работу еще после атаки БПЛА 15 мая, сообщал Reuters.

«Рязань, комбо: НПЗ и склад», – констатировали в Exilenova+.

Рязанский нефтеперерабаатывающий завод (РНПЗ) – российское нефтеперерабатывающее предприятие, расположенное на территории Южного промышленного узла в Рязани. Принадлежит АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», которая входит в структуру государственной корпорации ПАО «я]НК «Роснефть».

Заявленный максимально возможный объём переработки нефти составляет 17-18 млн. тонн в год.

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