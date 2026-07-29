На литовско-белорусской границе нашли еще один строящийся подземный 11-метровый тоннель

На литовско-белорусской границе нашли еще один строящийся подземный 11-метровый тоннель1
- 29.07.2026, 12:23
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Он был предназначен для незаконного проникновения иностранцев в Евросоюз.
На литовско-белорусской границе обнаружили еще один недостроенный тоннель, предназначенный для незаконного проникновения иностранцев в Евросоюз. Об этом сообщила Служба охраны государственной границы Литвы.
Тоннель пограничники обнаружили с помощью технических средств, фиксирующих вибрации поверхности земли. Они установили, что у границы возле деревни Пертакас, предположительно, ведутся земляные работы.
«В этом месте Беларусь и Литву разделяет небольшой безымянный ручей, а физический барьер — металлический забор с колючей проволокой — из-за неустойчивого грунта установлен глубже на территории Литвы. Заметив прибывших пограничников, около двадцати иностранцев — молодых мужчин в гражданской одежде — скрылись на территории Беларуси», — сообщили в Службе охраны госграницы.
На берегу ручья, уже на территории Литвы, в 9,5 метра от физического заграждения пограничники обнаружили недостроенный подземный тоннель длиной около 11 метров. Он должен был проходить под патрульной дорогой дальше вглубь литовской территории. Рядом с тоннелем лежали бревна, предположительно предназначенные для укрепления свода, выкопанный песок, а внутри — ведра.
«Тоннель не был достроен, выходного отверстия за патрульной дорогой не имелось, поэтому нелегальные мигранты или другие лица не могли использовать этот подземный ход для проникновения в Литву. После проведения необходимых процессуальных действий в рамках расследования тоннель, предназначенный для нелегальной миграции, был засыпан землей», — сообщили литовские пограничники.
По факту незаконного пересечения границы начато досудебное расследование.