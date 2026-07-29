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«Для «тунеядцев» летом именно горячая вода стоит как крыло от самолета!»

  • 29.07.2026, 12:43
«Для «тунеядцев» летом именно горячая вода стоит как крыло от самолета!»

Белорусы обсуждают жировки работающих за границей.

В Threads подняли вопрос с «тунеядскими» жировками в Беларуси для тех, кто трудится за границей. «Реально ли тем, кто работает в Европе, как-то легально сделать так, чтобы не считаться «тунеядцем» и не переплачивать за воду и отопление?» — спросила автор поста. Другие пользователи соцсети поделились советами, пишет «Зеркало».

Справка. Те, кто попал в базу «тунеядцев», платят по полным тарифам за отопление, горячую воду и газ. Для тех, кто платит по субсидируемым тарифам, первые две услуги подорожали с 1 июня, а для «иждивенцев» — в начале года.

Если человек работает за границей, он будет считаться занятым в экономике при условии, что состоит на учете в ФСЗН в качестве плательщика обязательных страховых взносов (и платит их) или если он работает по трудовому договору или контракту в странах Евразийского экономического союза (то есть в Армении, Казахстане, Кыргызстане, России).

«Тунеядские жировки в Беларуси — это какой-то отдельный вид финансового абьюза, честное слово, — написала автор поста. — У меня знакомый работает в Европе, а в Минске у него своя квартира. Летом прилетел на месяц в отпуск, кайфанул, каждый день мылся горячей водичкой, ни в чем себе не отказывал. А вчера ему скидывают фотку жировки — и там просто инфаркт ж***! Сумма такая, будто он дома бассейн олимпийский набрал. И тут мы вспомнили, что для тунеядцев летом именно горячая вода стоит как крыло от самолета. А зимой к этому трешу добавится еще и отопление, и тогда за коммуналку придется отдавать всю европейскую зарплату».

Автор поста добавила, что «парень в ЕС пашет круглыми сутками, платит там конские налоги».

«Но для наших баз он «не занят в экономике», потому что европейские контракты и справки у нас теперь вообще не котируются», — уточнила она. Она также задалась вопросом, реально ли работающему в Европе белорусу избежать повышенных тарифов за ЖКУ. «Или проще квартиру на кого-то переписать/выписаться?» — добавила она.

Этот тред вызвал весьма активное обсуждение. Вот некоторые комментарии:

«Сдавать квартиру близкому другу, фиктивно, платить налог и все».

«Что-то на вранье похоже, там кубометр горячей воды выходит на пару рублей дороже. Коммуналка выходит рублей на 20 больше. У него или пеня вышла, или в платежке данные не совпадают со счетчиком».

«Так пропаганда же говорит, что в Беларуси зарплаты выше европейских».

«А что «тунеядец» вкладывает в экономику страны?»

«Понимаю, что несправедливо, но трагедию из этого делать не стоит. Надо искать выходы, как уменьшить эту трату».

«Смешно. Живу в той самой Европе. Не ограничиваем себя ни в каких коммунальных. Не вижу никаких проблем».

Какая разбежка по тарифам за ЖКУ

К примеру, в двухкомнатной квартире в Минске на 50 кв. м, в которой зарегистрирован один человек, сейчас по субсидируемому тарифу за горячую воду — за 0,4198 Гкал — выйдет 12,27 рубля, а по «тунеядскому» — 61,91 рубля.

Что касается отопления, когда его включат, то за потребленные 1,0163 Гкал по «обычным» тарифам получится 29,7 рубля, а по полному — 149,88 рубля.

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