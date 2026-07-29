Зеленский попросил у Трампа экстренный «зимний пакет» для Patriot 29.07.2026, 13:15

Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков к началу зимы.

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне попросил президента США Дональда Трампа предоставить Киеву экстренный «зимний пакет» ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Об этом Зеленский заявил в интервью Axios.

По словам Зеленского, Украина хочет собрать 300 ракет-перехватчиков к началу зимы.

Украинские запасы ракет-перехватчиков почти исчерпаны и без них страна не может защититься от баллистических ракет. Поэтому Украина не смогла остановить недавние российские атаки на Киев.

Если эта проблема не будет решена до зимы, российские атаки могут уничтожить украинские электростанции, оставив без света отопление миллионы украинцев и создав гуманитарный кризис.

Президент Украины подчеркнул, что после того, как Украина получит лицензии от США, производство большого количества ракет-перехватчиков займет от одного до пяти лет.

По словам Зеленского, этот график не работает.

«Нам нужны были Patriot еще вчера», - сказал он.

Президент отметил, что Россия использует от 30 до 40 баллистических ракет при каждом большом ударе по Украине. Россияне совершают от трех до пяти таких атак ежемесячно.

Напомним, 28 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Вашингтон и встретился с американским президентом Дональдом Трампом.

Лидеры обсудили производство перехватчиков для ЗРК Patriot, активизацию переговорного процесса и не только.

По словам Трампа, встреча прошла «очень хорошо».

Кроме того, вчера Сенат США во время процедурного голосования поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана, одним из авторов которого был сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com