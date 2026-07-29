«Зеленский внезапно стал любимчиком Трампа» 29.07.2026, 13:44

Фото: Getty Images

Это был день, полный ярких моментов в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США 28 июля встретился с президентом Дональдом Трампом, пишет BILD.

Это был день, полный ярких моментов в Вашингтоне, и Владимир Зеленский был вправе считать себя победителем. Оттепель между ним и президентом США Дональдом Трампом бросалась в глаза. Почти полтора года назад украинца жёстко унизили в Овальном кабинете. Теперь он пришёл сюда уже не как проситель, а как стратегический партнёр. Недавние успехи против армии Владимира Путина и дальнобойные удары вглубь территории России, как утверждается, впечатлили Трампа.

Украина хочет воспользоваться чудесным разворотом Трампа. Зеленский привёз с собой разведданные, которые, как он утверждает, доказывают: Россия помогала Ирану в обнаружении американских целей. Совсем недавно три американских солдата погибли в результате иранской атаки в Иордании.

В то же время Киев и сам берёт на прицел ось Москва — Тегеран. В субботу украинцы атаковали дальнобойными беспилотниками иранское судно в Каспийском море. украинская стороны заявила, что оно перевозило оружие в Россию. Это сигнал Трампу: Украина уже давно стала военной державой с большим радиусом действия. Американский политолог Скотт Эрб называет российско-иранское партнёрство «крупным фактором неопределённости, который серьёзно раздражает Трампа».

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправятся в Киев?

На встрече Зеленский вновь повторил просьбу о дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot. Обсуждалась также поездка переговорщиков Трампа, Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, в Киев, которая могла бы положить начало новой попытке мирных переговоров с Путиным.

У Зеленского был плотный график: помимо траурной церемонии по сенатору Линдси Грэму, на которой он оживлённо беседовал с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, украинец также встретился с членами Сената перед голосованием по законопроекту о санкциях против Москвы. [...]

На фоне растущего внутриполитического давления Трамп стремится положить конец войне [на Ближнем Востоке]. Здесь у Зеленского тоже есть ещё один козырь: он предлагает Трампу шанс на дипломатический успех в войне на Украине — желанную альтернативу иранской военной трясине».

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