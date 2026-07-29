Сбежавший в Беларусь украинский вратарь остался без клуба
- 29.07.2026, 13:49
«Славия» попрощалась с Шелиховым.
Мозырская «Славия» рассталась с 37-летним украинским вратарем Денисом Шелиховым.
Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Мозыряне подписали Шелихова в сентябре 2024 года. Однако с тех пор он ни разу не сыграл за «Славию» в Betera-высшей лиге.
Единственный матч за основу мозырян у вратаря случился в июле-2025 — в 1/16 финала Betera-Кубка Беларуси с перволиговыми «Осиповичами» (5:1).
В сентябре 2024 года спортсмен решил бежать из Украины, долго и тщательно готовился. Он переплыл реку Тиса, которая протекает по границе со странами ЕС (Венгрией и Румынией). Затем Шелихов прибыл в Беларусь, где подписал документы по трудоустройству в мозырскую «Славию» в качестве свободного агента.