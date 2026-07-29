Новый BMW iX3 получил супергеройскую роль в фильме про Человека-паука

Новый BMW iX3 получил супергеройскую роль в фильме про Человека-паука1
- 29.07.2026, 14:24
Трейлер фильма набрал более миллиарда просмотров за четыре дня.
Компания BMW объявила, что новый электрический кроссовер iX3 сыграл заметную роль в фильме «Человек-паук: Новый день» с Томом Холландом. По словам автопроизводителя, автомобиль не ограничился коротким появлением в кадре, а стал полноценной частью сюжета вместе с BMW 5 Series, пишет Independent.
Партнерство приурочено к запуску новой платформы Neue Klasse, на которой построен iX3. В BMW считают, что это символичное совпадение с новой главой истории Питера Паркера.
«Оба проекта символизируют смелое новое начало», — заявил старший вице-президент BMW Бернд Кербер.
В честь сотрудничества BMW также представила уникальный концепт iX3 Flow – Spider-Man Brand New Day, созданный совместно с Sony и Marvel. Кузов автомобиля выполнен с использованием технологии цветного электронного чернила E Ink, благодаря чему машина способна менять внешний вид и отображать анимированные графические эффекты, вдохновленные комиксами Marvel.
Кроме того, владельцы современных моделей BMW более чем в 70 странах смогут загрузить специальную тему с анимацией Человека-паука, музыкальным сопровождением и световыми эффектами салона.
Трейлер фильма стал первым в истории кино, который набрал более миллиарда просмотров всего за четыре дня, что делает сотрудничество с BMW одной из самых масштабных рекламных интеграций года.
Сам iX3 уже успел получить престижные награды World Car of the Year 2026 и World Electric Vehicle 2026, укрепив статус одной из самых ожидаемых электрических новинок BMW.