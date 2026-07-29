В российском «Орешнике» нашли около 100 белорусских компонентов 4 29.07.2026, 15:02

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Фото: wikipedia

Лукашенко нарывается на ответ Украины.

В российской баллистической ракете средней дальности «Орешник» уже почти не осталось иностранных компонентов. При этом около 100 из них производит Беларусь. Об этом рассказал советник президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк, пишет «РБК-Украина».

Представитель Офиса президента Украины показал обломки «Орешника» и крылатой ракеты «Бандероль», а также рассказал, что в баллистической ракете насчитывается более 1000 компонентов российского производства, еще около 100 — белорусского.

«Основная часть изготовлена в 2023−24 годах, есть 2025 год. То есть они выпускают прямо сейчас какие-то вещи свои», — отметил Власюк.

Он подчеркнул, что это свидетельствует о том, что Россия уже способна производить эти ракеты практически без иностранных комплектующих.

Власюк также показал, как примерно выглядит кинетический заряд. Элементов поражения — 36, и они, вероятно, изготовлены из вольфрама.

Как писал сайт Charter97.org, Украина рассмотрит возможность возбуждения уголовного дела против Лукашенко.

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