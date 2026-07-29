По царьку и флот 3 Александр Адельфинский

29.07.2026, 15:21

Лик «империи» давно стал пародийно нелепым.

ФлотоубивецЪ... Так назвали бы литераторы достоевских времен маленького человечка по кличке «бледная моль», который провел День ВМФ в Петербурге, умудрившись и это сделать показательно паскудно, а подобное и есть его жизненный почерк.

Путин собрал, на сей раз, крайне малое число моряков – без флота и «насухо» – в адмиралтейском дворе и перед рисунком подлодки на баннере.

Глядя на позор, зритель имел возможность повспоминать – и сравнить скудную картинку с тем, как это проходило до начала российской агрессии, а тогда и правда были, по Пушкину, «все флаги» на праздник флота.

Казалось бы, еще совсем недавно мир думал, что Россия наконец перебесилась, войдя в спокойную фазу развития, как давно и сделали цивилизованные демократические государства.

Те времена предполагали, что имперское сознание можно переместить в музей истории – в одну из экспозиций, когда различные буйства и милитаристские потуги навеки улеглись в школьные учебники.

Положение дел, казалось бы, не подразумевало ситуацию, при которой военно-морскую красоту с романтикой какая-то рашистская тварь пустит в боевое агрессивное применение – и сотрет в порошок.

Теперь у России нет флота как образа хоть чего-то, хоть сколько-нибудь не запятнавшего себя военным преступлением. Лик империи годен только в качестве всемирного пугала, которое давно стало пародийно нелепым.

Путин физически стирает флот в нуль как Верховный Главнокомандующий. Да, он умудрился на этот раз втащить моряков почти что в питерскую подворотню, столь ранее романтизированную им. По Сеньке шапка, по царьку и флот, и... все, чем он управляет.

Клозетный президент умудряется снизить смысловые и эстетические уровни до недоразумения – «дворца» под Геленджиком, где ранее воплотил убожество мелкого мафиозного князька, с безвкусным убранством и шестом для голых танцев.

Он словно послан цивилизации, чтобы мы видели, КАК НЕЛЬЗЯ.

Сегодня мы вновь и вновь убеждаемся в том, что и империи уготована такая же участь. Впрочем, об этом писал еще в девятнадцатом веке Петр Яковлевич Чаадаев: «Иногда кажется, что Россия предназначена только к тому, чтобы показать всему миру, как не надо жить и чего не следует делать».

Что такая страна успеет уничтожить еще, покажет время – ценой все более гигантских жертв, если не прекратить на корню затеянное Россией длящееся военное преступление. Эта империя больше не должна совершать злодеяния, то есть этой империи, в этом ее системно повторяющемся опасном виде, быть более не должно!

Александр Адельфинский, kasparovru.com

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