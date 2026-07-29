Wildberries под ударом 29.07.2026, 15:53

Было повреждено около 10% складских мощностей компании.

Украинские беспилотники в последние недели нанесли серию ударов по складам крупнейшего российского онлайн-ритейлера Wildberries. По данным компании и российских властей, атаки затронули как минимум семь логистических центров, включая объекты в Рязани, Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Невинномысске и Крыму, пишет Independent (перевод — сайт Charter97.org).

По оценке Wildberries, в результате ударов было повреждено около 10% складских мощностей компании. Это привело к сбоям в работе логистики и убыткам для десятков тысяч предпринимателей, продающих товары через маркетплейс.

Наиболее серьезные последствия зафиксированы после атак 18 июля на логистические центры в Котовске и Электростали, где, по данным российских источников, погибли восемь человек. Еще десять человек получили ранения 22 июля во время ударов по складам в Краснодаре и Невинномысске.

Киев объясняет выбор целей тем, что Wildberries является частью инфраструктуры, поддерживающей российские вооруженные силы. «Компания является частью инфраструктуры, поддерживающей российскую армию», — утверждает украинская сторона. Москва эти обвинения отвергает, заявляя, что маркетплейс обслуживает исключительно гражданский сектор и не занимается военными поставками.

Wildberries вместе с другим крупным маркетплейсом Ozon обеспечивает продажи товаров и услуг, эквивалентные примерно 8,5% российского ВВП. В этих компаниях заняты около четырех миллионов человек, что составляет более 5% всей рабочей силы страны.

На фоне ударов президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «хорошей встрече» с президентом США Дональдом Трампом. По словам украинского лидера, стороны обсудили предоставление лицензии на производство в Украине зенитных комплексов Patriot, что может стать важным шагом в укреплении украинской системы противовоздушной обороны.

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