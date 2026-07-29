В Минске начинают заочно судить Сергея Михалка 4 29.07.2026, 16:16

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Сергей Михалок

Музыканта обвиняют в «оскорблении» Лукашенко и «разжигании розни».

Минский городской суд планировал на 29 июля начало рассмотрения дела против певца Сергея Михалкасообщает «Белсат». Дело готовили в так называемом порядке специального производства – суд будет заочным.

54-летнему Сергею Михалку инкриминированы ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси («Разжигание розни») и ч. 1 ст. 368 УК («Оскорбление президента»). В январе 2025 года стало известно, что Михалок в розыске в Беларуси. Тогда его обвиняли только в «оскорблении» Лукашенко. На стенде «Их разыскивает милиция» рядом с Михалком был комик Слава Комиссаренко, которого искали за то же «оскорбление» Лукашенко, а также за «клевету» на Лукашенко и «Разжигание розни».

Сергей Михалок – лидер групп «Ляпис Трубецкой», Brutto и Drezden. Он давно покинул Беларусь: в 2011 году уехал в Россию после угрозы уголовным делом за «оскорбление» Лукашенко. В конце 2014 года переехал в Украину. В 2020-м Владимир Зеленский присвоил Михалку звание Заслуженного артиста Украины. С началом полномасштабной войны в Украине певец переехал в Эстонию, выступал в Европе. Последний на данный момент концерт дал в Лондоне.

О протестах на родине Михалок высказывался неоднозначно, однако последовательно критиковал Лукашенко и даже заявил, что не будет выступать в Беларуси до полной смены власти.

О заочном суде Михалок на момент публикации не высказывался.

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