В Минске начинают заочно судить Сергея Михалка

В Минске начинают заочно судить Сергея Михалка4
- 29.07.2026, 16:16
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Музыканта обвиняют в «оскорблении» Лукашенко и «разжигании розни».
Минский городской суд планировал на 29 июля начало рассмотрения дела против певца Сергея Михалкасообщает «Белсат». Дело готовили в так называемом порядке специального производства – суд будет заочным.
54-летнему Сергею Михалку инкриминированы ч. 1 ст. 130 Уголовного кодекса Беларуси («Разжигание розни») и ч. 1 ст. 368 УК («Оскорбление президента»). В январе 2025 года стало известно, что Михалок в розыске в Беларуси. Тогда его обвиняли только в «оскорблении» Лукашенко. На стенде «Их разыскивает милиция» рядом с Михалком был комик Слава Комиссаренко, которого искали за то же «оскорбление» Лукашенко, а также за «клевету» на Лукашенко и «Разжигание розни».
Сергей Михалок – лидер групп «Ляпис Трубецкой», Brutto и Drezden. Он давно покинул Беларусь: в 2011 году уехал в Россию после угрозы уголовным делом за «оскорбление» Лукашенко. В конце 2014 года переехал в Украину. В 2020-м Владимир Зеленский присвоил Михалку звание Заслуженного артиста Украины. С началом полномасштабной войны в Украине певец переехал в Эстонию, выступал в Европе. Последний на данный момент концерт дал в Лондоне.
О протестах на родине Михалок высказывался неоднозначно, однако последовательно критиковал Лукашенко и даже заявил, что не будет выступать в Беларуси до полной смены власти.
О заочном суде Михалок на момент публикации не высказывался.