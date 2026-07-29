США нашли способ обойти Китай в энергетической гонке 29.07.2026, 17:02

Вашингтон сделает ставку на атомную и геотермальную энергетику.

Несмотря на стремительное усиление Китая в сфере солнечной энергетики, аккумуляторов и электромобилей, Соединенные Штаты все еще могут вернуть себе лидерство в мировой энергетике. К такому выводу пришли исследователи Гарвардского университета, представившие новую стратегию для Вашингтона, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Cпрос на электроэнергию стремительно растет из-за развития искусственного интеллекта, строительства дата-центров и электрификации транспорта. По их оценке, мировое потребление электричества увеличится примерно на 75% в ближайшие 25 лет.

Сегодня Китай доминирует в производстве солнечных панелей, ветряных турбин и аккумуляторов, однако США обладают преимуществом в других технологиях. «Вашингтон имеет козыри в двух ключевых направлениях — современной геотермальной энергетике и новом поколении атомной энергетики», — пишут авторы исследования.

Именно эти источники способны обеспечить стабильную генерацию независимо от погоды, что делает их особенно ценными для питания энергоемких систем искусственного интеллекта.

Исследователи предлагают США не пытаться догнать Китай в производстве солнечных панелей, а сосредоточиться на экспорте малых модульных ядерных реакторов и геотермальных технологий. Для этого потребуется тесное сотрудничество с союзниками, Всемирным банком и крупнейшими технологическими компаниями, включая Google, Amazon и Meta.

«Чистая энергетика — это то, чего сегодня хотят правительства и корпорации», — убеждены авторы. Они предупреждают, что ставка исключительно на нефть и газ не позволит Вашингтону выиграть новую глобальную гонку.

«США располагают мощной нефтегазовой отраслью, опыт которой можно использовать при развитии геотермальной энергетики, а американские компании лидируют в разработке малых модульных реакторов», — обращают внимание эксепрты.

Именно сочетание новых ядерных технологий, геотермальной энергетики и партнерства с технологическими гигантами способно стать главным ответом США на растущее влияние Китая в мировой энергетике.

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