Наступать таким количеством на Славянск и Краматорск – крайне спорная затея Алексей Копытько

29.07.2026, 17:37

Алексей Копытько

Кремлю не хватает людей для наступления.

Сгусток молекул алкоголя, принявший форму заместителя секретаря Совбеза РФ Дмитрия Медведева, заявил, что за первое полугодье 2026 года «контракты» с российской армией подписали «около 200 тыс. человек». Такую конструкцию традиционно используют в значении «менее 200 тыс. человек». Согласно оценке Генштаба ВСУ, за первую половину 2026 года российские войска потеряли в ходе так называемой СВО 241+ тыс. человек. Пропорция сейчас примерно 60/40 убитых и раненых. То есть порядка 140 тыс. убитыми, еще какая-то часть раненых искалечена и непригодна для службы, в строй вернется – пусть 50 тыс. человек. Если добавить сюда дезертиров и небоевые потери, то из указанных 240+ тыс. вернется в строй около 20–40 тыс.

Итого. Согласно официальным данным РФ, которые могут быть завышены, и официальным данным Украины, где тоже надо делать поправку на точность, крупноблочно получается, что армия РФ лишь восполнила потери, но ничего не нарастила. Чтобы подготовиться к возможной мобилизации в условиях дефицита контрактников, власти РФ уже точечно проводят насильственную мобилизацию в периферийных регионах в качестве тестирования.

Медведев отметил, что российские силы беспилотных систем пополнили 40 тыс. человек. В начале года наш главком Александр Сырский оценивал их численность в 80 тыс. человек, к 1 апреля – в 101 тыс. С учетом статистики от Медведева получается, что в квартал россияне набирают 20 тыс. человек в свои СБС (порядка 6–7 тыс. в месяц). Формально это немало. Нюанс в том, что даже вполне лояльные российские обозреватели отмечают: для СБС необходимо не количество, а качество. Тот контингент, который добровольно или добровольно-принудительно набирают на контракт, не подходит СБС. А студенты (их рассчитывало привлечь минобороны РФ) не особо рвутся в армию даже за большие деньги.

Сегодня Медведев всячески отрицал настрой Кремля проводить новую волну мобилизации осенью. Разными словами обзывал распространителей слухов «перед выборами». Но мы помним, что за восемь дней до мобилизации 2022 года целый Песков отрицал, что она будет. Вполне вероятно, что в этот раз не станут делать публичных анонсов, чтоб не спровоцировать бегство населения, и тихонько начнут собирать людей с определенными ВОС. Но указанные выше цифры контрактников свидетельствуют: такой численностью наступать на Славянск и Краматорск – это крайне спорная затея.

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