Ученые раскрыли формулу искреннего извинения 29.07.2026, 17:44

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Иллюстрация: purshology.com

Нужно совершить пять шагов.

Большинство извинений не помогают восстановить отношения, потому что в них отсутствуют ключевые элементы, необходимые человеку, которого обидели. К такому выводу пришли исследователи, изучающие психологию примирения и разрешения конфликтов, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Искреннее извинение — это не просто слова сожаления. Оно должно включать пять последовательных шагов: признание причиненной боли, принятие ответственности, выражение раскаяния без оправданий, предложение исправить ситуацию и обещание изменить свое поведение.

Самым важным элементом, как показали исследования, является признание собственной вины. «Принятие ответственности — самый важный компонент эффективного извинения», — пишут авторы. Именно поэтому фразы вроде «Мне жаль, что ты так это воспринял» или «Ошибки были допущены» чаще вызывают раздражение, чем помогают примириться.

Ученые объясняют, что многие люди инстинктивно пытаются защитить собственную самооценку, добавляя к извинениям оправдания. Однако стоит после слов «извини» прозвучать «но», как собеседник начинает воспринимать сказанное уже как попытку защититься, а не признать ошибку.

Исследователи также подчеркивают, что прощение нельзя требовать. «Прощение принадлежит человеку, которого вы обидели», — напоминают авторы. Попытка ускорить примирение вопросом «Ну что, мы в порядке?» превращает извинение в сделку, а не в искренний жест.

По мнению психологов, качественное извинение всегда вызывает дискомфорт, однако именно эта готовность признать свою ошибку и исправить ее чаще всего помогает восстановить доверие.

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